Zwei Jahre: Conor McGregor muss seinen Führerschein abgeben!

Neuer Stress für den MMA-Boxer Conor McGregor (36)! Wegen mehreren Verkehrsverstößen landete der irische Sportler bereits vor Gericht – jetzt bekommt er dafür eine Konsequenz. Laut The Standard verhängt der Richter ihm einen zweijährigen Entzug seiner Fahrerlaubnis, eine fünfmonatige Bewährungsstrafe und obendrauf eine Geldstrafe von 5.000 Euro wegen gefährlichen Fahrens. Zwei Anklagen wegen fehlender Versicherung oder Führerscheins und erneuten gefährlichen Fahrens wurden zu seinen Gunsten fallengelassen.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass der 36-Jährige wegen seiner Verkehrssünden vor Gericht stand. Wie das Magazin weiter berichtet, bekam der Sportler bereits im Jahr 2019 ein sechsmonatiges Fahrverbot, nachdem er in der Nähe von Dublin mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit erwischt worden war. In der Verhandlung wurden dann mehrere frühere Verurteilungen wegen unter anderem Überfahrens einer roten Ampel, Fahrens mit Mobiltelefon, Befahrens einer Busspur oder auch des Parkens auf gelben Linien festgestellt. Damals erklärte Conor, er müsse in Zukunft "sicherer und langsamer" fahren.

In den nächsten zwei Jahren muss sich der Boxer wohl von seiner Verlobten Dee Devlin fahren lassen. Die perfekten Voraussetzungen hat er dafür schon getroffen. Seiner Liebsten hat er im vergangenen Jahr ein Luxusauto geschenkt, wie er stolz auf Instagram teilte. Der Wagen hat einen stolzen Wert von umgerechnet knapp 150.000 Euro. "Das ist eine absolute Schönheit", schwärmte Conor außerdem.

Instagram / thenotoriousmma Conor McGregor im Juli 2024

Instagram / thenotoriousmma Dee Devlin, Verlobte von Conor McGregor

