Sexskandal: Conor McGregor schenkt Verlobter Range Rover

Conor McGregor (35) macht seiner Verlobten ein krasses Geschenk! Der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer wird aktuell mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Eine Frau behauptet, während eines NBA-Spiels sexuell von ihm belästigt worden zu sein. Der Sportler soll sie auf der Toilette bedrängt und zum Oralverkehr gezwungen haben. Er selbst sagt, das alles sei gelogen – und auch seine Verlobte Dee Devlin steht ihm zur Seite. Nun zeigt er ihr seine Wertschätzung: Conor schenkt Dee ein Luxusauto!

Davon teilt er jetzt zahlreiche Schnappschüsse und ein Video bei Instagram: "Wow, sieh dir das an", freut er sich, während die strahlende Dee in dem beigefarbenen Range Rover sitzt. Der Wagen hat einen stolzen Wert von umgerechnet knapp 150.000 Euro. "Das ist eine absolute Schönheit", schwärmt Conor außerdem.

Bei seinen Followern kommt das Geschenk allerdings nicht ganz so gut an. "Was für eine tolle Entschuldigung: 'Sorry, dass ich mitten in einem Sexskandal stecke, das sollte dich besser fühlen lassen'" oder "'Sorry, dass ich dich zum 10.000ten Mal betrogen habe'", kommentieren zwei zynische User.

Instagram / thenotoriousmma Dee Devlin, Verlobte von Conor McGregor

Instagram / thenotoriousmma Conor McGregors Geschenk an seine Verlobte

Getty Images Conor McGregor, MMA-Kämpfer

