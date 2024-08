Alexander Zverev will sich nach Olympia durchchecken lassen!

Für Alexander Zverev (27) platzte der Traum von Olympia nach seiner Viertelfinale-Niederlage gegen den italienischen Tennisprofi Lorenzo Musetti. Im Anschluss an das Match meldete sich Alex in einem ZDF-Interview zu Wort und klagte über körperliche Probleme: Er erklärte das Scheitern auf dem Platz mit seinem derzeit schlechten Gesundheitszustand. "Ich weiß nicht, was mit mir los ist physisch", erklärte das Tennis-Ass besorgt. Um für die US-Open Ende dieses Monats wieder fit zu sein, setze er alles daran, seine körperlichen Probleme ärztlich abklären zu lassen: "Ich fahre jetzt erst mal nach Hause. Ich werde ein paar Tests machen, ich muss schauen, was mit mir los ist."

Die physischen Leiden bestünden laut dem 27-Jährigen nicht erst seit dem Olympia-Viertelfinale: Bereits bei den Vorbereitungen in Hamburg habe er gemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimmt: "Ich wurde sehr schnell müde." Vor allem der anhaltende Schwindel machte dem Tennis-Ass sowohl beim Training als auch bei seinen Olympia-Matches enorm zu schaffen, wie er weiter verriet: "Ich sehe vier Bälle, die auf mich kommen und kann gefühlt wirklich gar nichts mehr machen."

Nach der bitteren Niederlage konnte er vor Ort diesmal nicht von seiner Partnerin Sophia Thomalla (34) getröstet werden. Anders als bei Wimbledon, seinem letzten Turnier, begleitete die Moderatorin den Tennisprofi nicht nach Paris. "Ich bin ja auch prinzipiell bei sehr vielen Tennisturnieren dabei, um ihn zu unterstützen. Ich kann aber nicht jedes Turnier mitmachen", erklärte die TV-Bekanntheit gegenüber RTL. Der Grund war vor allem die zeitliche Überschneidung mit eigenen Projekten, auf die sich die Are You The One?-Moderatorin stattdessen fokussieren möchte.

Getty Images Alexander Zverev nach seiner Niederlage gegen Daniil Medvedev

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Juni 2024

