Britney Spears bestätigt: Ihre Memoiren werden bald verfilmt

Britney Spears (42) hat freudige Neuigkeiten für ihre Fans in petto! Nachdem die Sängerin im vergangenen Herbst ihr Buch "The Woman in Me: Meine Geschichte" herausgebracht hatte, wird ihr Werk bald als Biopic verfilmt werden. Das teast die Musikerin auf ihrem X-Account an. "Ich bin überglücklich, meinen Fans mitteilen zu können, dass ich an einem geheimen Projekt mit Marc Platt arbeite. Er hat schon immer meine Lieblingsfilme gemacht – bleibt gespannt!", schreibt sie. Wie verschiedene Medienberichte bestätigen, handelt es sich bei dem besagten Projekt um ihre Memoiren.

Laut Variety soll Universal die Rechte an dem Buch erworben haben, und der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Jon M. Chu (44) wird angeblich die Regie übernehmen. Er ist unter anderem für seine Direktion bei "Crazy Rich Asians" bekannt und die kommenden "Wicked"-Filme, an denen auch Ariana Grande (31) mitwirkte. Welcher Teil von Britneys Enthüllungsbuch letztendlich in dem Streifen im Fokus steht, ist bisher nicht bekannt. Unter anderem thematisiert sie in ihrem Werk ihre frühere Beziehung mit Justin Timberlake (43), ihre gescheiterte Ehe oder mentale Gesundheit.

Was der "Cry Me A River"-Interpret wohl zu dieser Neuigkeit sagt? Er kam in ihren Memoiren nicht gut weg. Eine Aussprache nach der Veröffentlichung des Buches gab es zwischen den beiden zwar nicht, ein Insider behauptete jedoch gegenüber Daily Mail: "Das heißt aber nicht, dass Justin damit einverstanden ist. Er ist überhaupt nicht glücklich darüber, was in diesem Buch ans Licht gekommen ist." Gemeint ist unter anderem Britneys Enthüllung, dass sie von Justin schwanger gewesen sei und eine Abtreibung hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears im Jahr 2001

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf die Verfilmung von Britneys Buch? Ja! Ich kann es kaum abwarten. Nee, ich habe kein Interesse daran... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de