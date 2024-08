Emotionales Video: Heinz Hoenig meldet sich aus der Klinik!

Heinz Hoenig (72) geht es gesundheitlich sehr schlecht – seit über 100 Tagen liegt der Schauspieler deswegen im Krankenhaus. Bisher hielt seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) seine Fans auf dem Laufenden, doch nun meldet sich der Dschungelcamp-Star mit einer herzzerreißenden Video-Nachricht, die RTL vorliegt, bei seinen Unterstützern zu Wort. "Ich bin zwar noch im Krankenhaus, es wird alles repariert [...]. Es wird alles gut", versichert Heinz von seinem Krankenhausbett aus. Zudem sprach er seine Fans auch direkt an: "Hallo Fans, liebe Kollegen. Ich möchte mich ganz aufrichtig bei euch bedanken, die ihr mir so geholfen habt."

Heinz' Zustand ist derzeit offenbar ein stetiges Auf und Ab. Noch vor wenigen Tagen musste der 72-Jährige sogar wiederbelebt werden. Seine Frau und seine Kinder sind in dieser ungewissen Zeit an seiner Seite. Auch ihnen ist Heinz unendlich dankbar. "Ich habe eine gute Frau, die sorgt sich. Ich habe immer noch meine zwei kleinen Kinder, zu denen will ich auch wieder. Es wird alles gut, will ich damit nur sagen", erklärt Heinz abschließend in seinem Statement.

Die Situation des "Das Boot"-Stars sei ein langer, steiniger Prozess. Doch Heinz würde bereits Fortschritte machen. "Heinz ist wach und voll orientiert", erklärte seine Liebste vor wenigen Tagen gegenüber Bild. Er wolle unbedingt nach Hause zu seinen beiden Jungs und sich dort erholen. Doch wann das möglich sein wird, ist unklar...

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenig, August 2024

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

