Nicht erarbeitet: Wie wurde Kendall Jenner so erfolgreich?

Kendall Jenner (28) ist ein wahres Multitalent. Sie ist nicht nur ein erfolgreiches Model, sondern auch eine wahre Größe im Reality-TV. Viele Neider werden wahrscheinlich über ihre Aussage, die sie im Podcast "Anything Goes" getätigt hat, verblüfft sein. Denn wer gibt schon gerne zu, sich ins gemachte Nest gesetzt zu haben? Kendall sagt von sich selbst, sie habe sich ihren Ruhm nicht hart erarbeitet. "Ich denke, ich hatte sehr viel Glück. Aber ich hatte auch meine eigenen Herausforderungen, sei es, dass ich überarbeitet war oder keinen Job bekommen habe, den ich wirklich gerne bekommen hätte", verrät sie während der Aufnahme.

Die ständigen Selbstzweifel, die Einsamkeit und die unzähligen Kilometer, die sie getrennt von ihrer Familie verbringen musste, machten der Tochter von Kris Jenner (68) regelmäßig zu schaffen. "Ich hatte wirklich dunkle Nächte, in denen ich in irgendwelchen Städten war und mich hysterisch in den Schlaf geweint habe, weil ich seit drei Monaten nicht mehr zu Hause war und die ganze Zeit über ziemlich allein war", gesteht sie. In einigen Momenten habe sich der Realitystar gefragt, ob der Stress und die einsamen Nächte das alles überhaupt wert sind.

Aktuell scheint Kendall ihrer Zukunft aber deutlich positiver entgegenzublicken. Im Gespräch mit der französischen Vogue verriet die 28-Jährige einen ihrer größten Wünsche: Sie möchte Mama werden! "Ich würde gerne eine Familie gründen, Mutter werden und Kinder haben", gab sie preis und enthüllte noch einen weiteren Wunsch: "Ich träume vor allem von Langlebigkeit. Auch wenn ich älter bin, hoffe ich, dass die Leute noch an mich denken. Ich möchte auch mit den Jahren im Rampenlicht stehen." Der Traum von einer eigenen Familie könnte für die TV-Bekanntheit eventuell bald in Erfüllung gehen – denn den passenden Mann an ihrer Seite soll sie bereits haben.

Kendall Jenner, Model

Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

