Rihanna und A$AP Rocky feiern ersten Geburtstag ihres Sohnes

Die Sängerin Rihanna (36) und ihr Freund A$AP Rocky (35) sind stolze Eltern von zwei kleinen Söhnen. Ihr jüngster Nachwuchs Riot feierte am Donnerstag nun sogar schon seinen ersten Geburtstag! Zu diesem besonderen Anlass ließ sich sein berühmter Papa eine rührende Widmung einfallen. Auf seinem offiziellen Instagram-Account postet der Rap-Superstar herzerwärmende Foto- und Videoaufnahmen des Kleinen. Das erste Foto zeigt den Musiker mit seinen zwei Kindern auf dem Schoß. Unter seinem Beitrag gratuliert er mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag an meinen zweitgeborenen Sohn Riot Rose Mayers!"

Die weiteren Aufnahmen in seinem Post lassen sehr persönliche Einblicke in den Familienalltag der Weltstars zu. So teilt A$AP unter anderem einen kurzen Clip von seinem Söhnchen, wie er Kopfhörer trägt und seine erfolgreiche Mama ihm gerade die Windel wechselt. Ein weiteres Video zeigt den liebevollen Vater dabei, wie er seinen Spross anstrahlt und ihm einen Kuss auf seine Wange gibt.

Die Fans des Paares sind völlig hin und weg von all den niedlichen Eindrücken. So schwärmen sie in den zahlreichen Kommentaren "Er sieht genauso aus wie sein Papa" oder "Mein Herz! Alles Gute, kleiner Riot."

Rihanna selbst entscheidet sich an diesem Tag dagegen, eine öffentliche Liebesbekundung für ihren Sohn im Netz zu teilen. Wie sehr die "Umbrella"-Interpretin die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern genießt, wurde in der Vergangenheit allerdings schon mehrfach deutlich. So kursierten vor wenigen Wochen Schnappschüsse der Künstlerin, die sie beim gemütlichen Picknick mit ihren beiden Söhnen zeigte. Den Ausführungen von Daily Mail zufolge gab es natürlich auch reichliche Spiel- und Kuscheleinheiten bei der fröhlichen Familie zu beobachten.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und seine zwei Kinder, August 2024

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

