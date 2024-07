So süß spielt Rihanna mit ihren Söhnen auf Picknickdecke!

Rihanna (36) ist eine international gefeierte Sängerin. Doch fernab ihrer musikalischen Karriere ist sie vor allem eines: stolze Mama von zwei kleinen Jungs. Für ihre Wonneproppen nimmt sich die Musikerin ausgiebig Zeit – wie auch jetzt! Aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die "We Found Love"-Interpretin mit ihren Söhnen im Hudson River Park: Die Ehefrau von A$AP Rocky (35) sitzt mit ihren Kids auf einer gemütlichen Picknickdecke – auf Spiel- und Kuscheleinheiten müssen RZA Athelston Mayers (2) und Riot Rose Mayers dabei natürlich nicht verzichten.

Papa Rocky ist bei dem Familienausflug nicht mit von der Partie. Wechseln er und Rihanna sich etwa mit den Kids ab? Zuletzt wurde der Rapper ebenfalls solo mit seinen Jungs gesichtet – und zwar besonders lässig! Der zweifache Vater schob seine Söhne in einem Bollerwagen durch die Straßen New Yorks und wirkte unbeeindruckt von den Fotografen. Statt sich von den zahlreichen Paparazzi beirren zu lassen, war der 35-Jährige lediglich auf seine Jungs fokussiert und hörte Musik.

Mit der Kinderplanung haben die Zweifacheltern noch nicht abgeschlossen. In Zukunft hofft die Unternehmerin, eine kleine Tochter zu bekommen. Das plauderte Rihanna selbst in einem Interview mit Extra aus, in dem ihr die Frage gestellt wurde, ob sie sich weiteren Nachwuchs vorstellen könne. "Natürlich! Ein freches kleines Mädchen wäre so toll!", lachte die Beauty und fügte hinzu: "Jeder fragt danach. Wenn ich jemals eine Tochter bekomme, werde ich ihr so viel Filmmaterial zeigen – es wurde schon so oft über sie gesprochen!"

ActionPres / Backgrid A$AP Rocky und seine zwei Kinder im Juni 2024

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

