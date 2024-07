Team USA: Snoop Dogg trägt Simone-Biles-Shirt bei Olympia!

Seit dem 26. Juli laufen die diesjährigen Olympischen Sommerspiele in Paris. Auch Snoop Dogg (52) ist in die französische Hauptstadt gereist, um sich das Sportspektakel aus nächster Nähe anzusehen. Für welches Land er am meisten mitfiebert, machen nun aktuelle Schnappschüsse des Rappers deutlich: Darauf ist zu sehen, wie der Schauspieler voller Stolz ein maßgeschneidertes Shirt der US-amerikanischen Profiturnerin Simone Biles (27) trägt.

Damit aber noch nicht genug: In einer Instagram-Story präsentiert sich der 52-Jährige zudem in einem Shirt mit dem Gesicht der US-amerikanischen Tennisspielerin Coco Gauff. Die Profisportlerin reagiert sogar auf den Support und schreibt schmunzelnd: "Snoop hat guten Geschmack." Auch allgemein scheint Snoops T-Shirt-Idee gut anzukommen. "Wir geben dem Shirt von Snoop Dogg eine perfekte Zehn", schreibt beispielsweise NBC Sports begeistert unter ein Video im Netz.

Bereits vor der großen Olympia-Eröffnungszeremonie wurde dem Musiker eine große Ehre zuteil: Er wurde als einer von insgesamt 11.000 Fackelträgern auserwählt. Zusammen mit anderen hochkarätigen Promis durfte der "Drop It Like It's Hot"-Interpret im Rahmen eines Staffellaufs das olympische Feuer durch den nördlichen Vorort Saint-Denis tragen. Zudem kommentiert Snoop die Spiele als Sportmoderator für den US-Sender NBC.

Getty Images Snoop Dogg im Juli 2024

Getty Images Snoop Doog bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris

