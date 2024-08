Kristin Cavallari und Mark Estes turteln in Griechenland

Kristin Cavallari (37) genießt derzeit eine romantische Auszeit in Griechenland mit ihrem Freund Mark Estes. Die "The Hills"-Bekanntheit teilte von ihrem Urlaub nun einige Schnappschüsse auf Instagram. Auf einem der Bilder posiert das Pärchen strahlend nebeneinander. Passend zu den sommerlichen Temperaturen trugen Kristin und ihr Schatz eher luftige Looks. Die Blondine wählte ein schwarzes Häkel-Bralette und den passenden Rock, während ihr jüngerer Lover ein gestreiftes Hemd und helle Shorts trägt. Viele Worte braucht es zu den Aufnahmen nicht, die beiden Turteltauben wirken sichtlich zufrieden.

Bei Kristins Urlaubseinblicken wird auch deutlich, wie verliebt sie in ihren 13 Jahre jüngeren Partner ist. So teilte die 37-Jährige nämlich auch ein Foto, auf dem sie und Mark leicht verschmitzt in die Kamera grinsen. Bei diesem Anblick bekam die US-TV-Bekanntheit wohl mächtig Herzrasen. Denn sie schrieb zu dem Selfie schlichtweg: "Dieses Lächeln". Die zwei befinden sich momentan wohl auf einem längeren Trip durch verschiedene Länder. Im Juni relaxten sie beispielsweise auf den Bahamas. Kristins drei Kinder, die sie mit dem Footballstar Jay Cutler (41) teilt, waren ebenfalls mit von der Partie. Camden, Jaxon und Saylor sollen sich gut mit dem Mann an der Seite ihrer Mama verstehen.

Anfang des Jahres machte Kristin bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist. Die Tatsache, dass ihr Freund eine ganze Ecke jünger als sie ist, erregte anfänglich ziemlich viel Aufmerksamkeit. Doch das interessiert die Schauspielerin und den Star der Montana Boyz wohl eher weniger. "Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber Kristin und Mark achten nicht auf den ganzen Trubel!", erklärte ein Insider im Februar gegenüber Page Six dazu. Die beiden seien volljährig und könnten tun und lassen, was sie wollen. Letztlich ist wohl nur wichtig, dass das Paar glücklich ist – und das machen die aktuellen Urlaubsfotos mehr als deutlich.

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Mark Estes im Juli 2024

Instagram / kristincavallari Mark Estes und Kristin Cavallari, 2024

