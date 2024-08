Seitensprung? So ernst nimmt es Oliver Pocher mit der Treue

Dass seine Ex-Frau Amira (31) noch vor der Scheidung keinen Hehl aus ihrer neuen Beziehung zu Christian Düren (34) gemacht hat, scheint Oliver Pocher (46) ein Dorn im Auge zu sein. Immer wieder schoss der Comedian im Netz gegen seine Ex und unterstellte ihr sogar Seitensprünge, die sie vor der Öffentlichkeit verheimlichen wolle. Aber ist der Scherzkeks auch selbst so ehrlich, wie er es von anderen erwartet? Dieser Frage geht Marlene Lufen (53) nun nach. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in all deinen Beziehungen diesen Grundprinzipien immer treu geblieben bist", gibt die Moderatorin in ihrem Podcast "M wie Marlene" zu und fragt ganz offen bei Olli nach, ob er denn seine eigenen Affären stets gewissenhaft offengelegt hat. Doch Olli beteuert: "Ich kann wirklich sagen, dass ich in den Beziehungen, in denen ich verheiratet war, auch nicht fremdgegangen bin."

Er erklärt: "Ab einem gewissen Bekanntheitsgrad und wenn noch Kinder und alles dazu kommen, muss man wissen, was setzt man aufs Spiel, wenn das jetzt schiefgeht." Den Bund der Ehe schloss er neben Amira auch schon mit Sandy Meyer-Wölden (41). Ob der Entertainer jedoch auch seinen zahlreichen Weggefährtinnen, denen er nicht das Jawort gab, treu geblieben ist, lässt er offen. "Ich bin nicht die moralische Instanz, es kann jeder machen, wie gesagt, was er will. Es ist nur, wie es kommuniziert wird", resümiert Olli.

Von der Loyalität des Komikers ist auch seine Ex-Frau und Podcast-Partnerin Sandy überzeugt. Das Model versuchte kürzlich Barbara Schöneberger (50) im "Mit den Waffeln einer Frau"-Podcast nahezubringen, warum Olli auf Frauen so anziehend wirke. "Er hat wirklich das aller-, allergrößte Herz und ist eine ganz treue Seele. Ich muss dir eins sagen: Egal, durch welchen Sturm wir gegangen sind – und wir haben uns wirklich bekämpft – wusste ich: Wenn die Kacke am Dampfen ist, kann ich ihn anrufen und er ist da", beteuerte sie.

Getty Images Amira und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

Action Press Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden beim Wiener Opernball 2024

Denkt ihr, dass Olli wirklich die Wahrheit sagt? Ja, ich denke, er ist schon eine ehrliche Haut. Na ja, er hat ja nur gesagt, dass er Amira und Sandy nicht fremdgegangen ist... Ergebnis anzeigen



