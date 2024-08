Blond gefärbte Augenbrauen: Rebecca Mirs Fans sind geschockt

Dieser Look gefällt Rebecca Mirs (32) Fans wohl nicht so gut! Auf Instagram teilt die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin immer mal wieder Einblicke hinter die Kulissen ihrer vielseitigen Modeljobs. Doch der Look, den sie vor wenigen Tagen von einem Shooting in Berlin mit ihrer Community teilte, stößt auf Kritik. Die sonst so strahlende Rebecca wirkt auf den Bildern ziemlich ernst. Ihre Lockenmähne trägt sie in einem streng zurückgebundenen Dutt, der es so wirken lässt, als hätte sie eine Glatze. Die Augenbrauen des Models sind zusätzlich auf den Fotos fast nicht mehr zu erkennen, da diese blondiert wurden. "Totale Verunstaltung", "Ist ja mal richtig hässlich und gruselig" und "Was für schreckliche Bilder" lauten nur einige der vielen kritischen Kommentare unter dem Beitrag.

Was die Fans vor allem "gruselig" an den Bildern finden, ist, dass Rebecca durch den ungewöhnlichen Look krank aussehe. Doch nicht alle User der Social-Media-Plattform schließen sich dieser Meinung an, sondern vermuten eine tiefgründigere Aussage hinter den Fotos. "Bin sehr gespannt auf die Message. Bin begeistert von den unterschiedlichen Interpretationen und Gefühlen, die diese Bilder auslösen", schreibt ein Nutzer begeistert und auch ein anderer Follower findet: "Also, es ist gerade das besondere Etwas, was dieses Bild ausstrahlt. Das Leben ist nicht immer nur lustig. Mir gefällt es sehr gut."

Ihren Social-Media-Account nutzt die Beauty nicht nur für berufliche Zwecke. Hin und wieder gewährt Rebecca ihren Fans auch Einblicke in ihr Privatleben. So auch vor einigen Monaten zum Geburtstag ihres Sohnemannes. "Happy Birthday, mein Engel. Jetzt bist du drei Jahre alt und ich kann einfach nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Mama und Papa lieben dich", schrieb die Beauty unter einige Familienschnappschüsse mit ihrem Ehemann Massimo Sinató (43) und ihrem gemeinsamen Spross.

Anzeige Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit ihrem Sohn, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der Look von Rebecca? Total gut! Ich finde, es ist mal was anderes. Ich finde den Look total gruselig! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de