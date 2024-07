Channing Tatum spielte Traumrolle in "Deadpool & Wolverine"

Neben Hugh Jackman (55) und Ryan Reynolds (47) schnappte sich noch ein weiterer Megastar eine Rolle in Deadpool & Wolverine: Channing Tatum (44) durfte in dem Streifen den Mutanten Gambit verkörpern. Wie der Schauspieler nun in einem Beitrag auf Instagram verriet, ging damit für ihn ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. "Ich dachte, ich hätte Gambit für immer verloren", schrieb Channing zu einem Bild aus dem Jahr 2014, das ihn Arm in Arm mit Ryan zeigt und fährt fort: "Aber [Ryan] hat für mich und Gambit gekämpft. Ich werde ihm wahrscheinlich für immer zu Dank verpflichtet sein."

Das erste Mal habe er den Mutanten im ersten Teil von "Deadpool" gesehen – und sei völlig begeistert gewesen. Im selben Jahr verriet der Magic Mike-Darsteller gegenüber GQ, dass ihm selbst die Rolle schon zweimal durch die Lappen gegangen sei: Das erste Mal sei er im Jahr 2006 als der Mutant für "X-Men: The Last Stand" gecastet worden. Letztendlich wurde die Rolle aber gestrichen. Die nächste Chance witterte er zehn Jahre später für einen "X-Men"-Spinoff. Dabei wäre Gambit sogar die Hauptrolle gewesen – die Produktion wurde aber eingestellt.

Der 44-Jährige ist nicht der einzige, für den der neue Marvel-Film einen kleinen Schauspieltraum erfüllte – auch Emma Corrin bekam hier die Möglichkeit, mal in eine völlig neue Rolle zu schlüpfen. Im Interview mit Promiflash verriet das Schauspieltalent, wie viel Freude es dabei hatte, den Bösewicht zu spielen: "Ich hatte eine Menge Spaß – es war ein großer Unterschied zu allem, was ich bereits davor so gemacht habe."

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Ryan Reynolds im Jahr 2014

Getty Images Emma Corrin im Juli 2024

