Blake Lively beeinflusste Ende von "Deadpool & Wolverine"

Laut Games Radar habe Blake Lively (37) maßgeblich das Ende des neuen Marvel-Blockbusters "Deadpool & Wolverine" beeinflusst. Die Schauspielerin und Ehefrau von Ryan Reynolds (48), der selbst die Rolle des Deadpool verkörpert, habe entscheidende Anmerkungen zum Filmausgang gegeben, wie Regisseur Shawn Levy (56) mitteilte. Ursprünglich sollte der Film damit enden, dass die Helden unbeschadet aus einer Explosion hervorgehen. Doch Blake wollte "die Spannung erleben, dass sie verloren sind", um den anschließenden Triumph emotionaler erscheinen zu lassen. Diese Anmerkung führte dazu, dass das Ende des Films neu gedreht wurde, und die Produktion diese Änderungen "in nur eineinhalb Tagen" umsetzte.

Ryan Reynolds, der auch an der Produktion des Films beteiligt war, äußerte stolz, wie effizient die Nachdrehs abgelaufen seien. Besonders die finale Rede von Matthew Macfadyens (50) Charakter "Paradox" wurde nach Blakes Idee überarbeitet. Die Schauspielerin hatte bei dem Film nicht nur hinter den Kulissen Einfluss genommen, sondern tauchte auch selbst in einem kleinen Cameo-Auftritt als "Ladypool" auf, was den Film für Marvel-Fans noch diverser machte.

Blake und Ryan sind bekannt dafür, sich gegenseitig bei ihren Projekten zu unterstützen. Bereits zuvor hatten sie an den Arbeiten des jeweils anderen teilgenommen. So verriet Blake in einem Interview mit E! News, dass Ryan eine Schlüsselszene in ihrem Film "It Ends With Us" geschrieben habe. "Wir helfen uns gegenseitig. Er arbeitet an allem, was ich tue, und ich arbeite an allem, was er tut. Seine Erfolge sind meine und meine sind seine", erklärte sie. Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist und vier gemeinsame Kinder hat, teilt nicht nur sein Privatleben, sondern auch die Leidenschaft für Film und Kreativität.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im April 2017

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

