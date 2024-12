Blockbuster-Alarm: Das waren die größten Kinohits des Jahres

Die Filmstudios Hollywoods haben in diesem Jahr einen Kracher nach dem anderen gelandet. Ganz vorne mit dabei ist die Superhelden-Komödie Deadpool & Wolverine, die diesen Sommer komplett dominierte und für einige coole Fan-Momente sorgte. Aber auch der epische Fantasy-Film "Dune: Part Two" lockte seine Fans in die Kinosäle. Mit Zendaya (28) in der Besetzung überzeugte nicht nur dieser Streifen, sondern auch das Sport-Drama "Challengers – Rivalen"! Welche Filme sonst noch von ihrem globalen Publikum gefeiert wurden, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

