Darum war Herzogin Meghan nach einem Besuch bei Kate baff

Könnte dieser Besuch einen Bruch in der Beziehung der royalen Familienmitglieder verursacht haben? Dass die Stimmung zwischen den britischen Königsbrüdern und deren Frauen eisig ist, sollte den meisten mittlerweile bewusst sein. Laut Royal-Experte und Autor der Biografie "Catherine, the Princess of Wales" Robert Jobson soll das Zerwürfnis zwischen Herzogin Meghan (43) und Prinzessin Kate (42) während eines unspektakulären Besuchs zustande gekommen sein: "Meghan war mit Harry (39) in das gemütliche Nottingham Cottage auf dem Gelände des Kensington Palace gezogen. Als sie in der palastartigen Wohnung von William und Catherine etwas trinken gingen, war sie offenbar 'überrascht' über die Ungleichheit zwischen den Brüdern."

Robert betonte allerdings, dass Meghan in keinem Fall eifersüchtig auf ihre Schwägerin sei, sondern lediglich verblüfft, "wie verschwenderisch Harrys Bruder lebte", im Vergleich zu dem Leben, das sie mit ihrem Partner in Nottingham Cottage führte. "Das war vielleicht der Anfang aller Spannungen zwischen den Paaren. Meghan verstand natürlich, dass William in der direkten Erbfolge stand, aber sie war der Meinung, dass Harry als königlicher Prinz mehr verdiente, als er hatte", führte Robert seine Erklärung weiter aus.

Meghan und Harry hatten offenbar ganz andere Wünsche, was ihre Wohnsituation damals anging. Bevor die Sussexes dem britischen Königshaus den Rücken zukehrten, hatten sie auch das Frogmore Cottage bewohnt. Die Eltern zweier Kinder liebäugelten allerdings mit einer ganz anderen Immobilie, wie Historiker Hugo Vickers gegenüber The Times verriet: Windsor Castle. Diesen Wunsch schlug Queen Elizabeth II. (✝96) ihrem Enkel allerdings "höflich, aber bestimmt" ab, da sie zu dieser Zeit mit ihrem Mann Prinz Philip (✝99) in dem imposanten Gebäude wohnte.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Januar 2018

