Die Gerüchte um ihre Ehe belasten Prinz Harry und Meghan

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) gaben sich 2018 das Jawort. Seitdem kommen stets Gerüchte auf, dass die beiden in einer tiefen Krise stecken und nicht mehr glücklich sind. Das soll den beiden den letzten Nerv rauben, wie nun ein Insider gegenüber OK! Magazine behauptet: "Es regt Harry und Meghan auf, dass es immer noch ein Thema ist, denn sie sind immer noch zusammen, sehr glücklich und haben zwei wunderbare Kinder." Die ständigen Spekulationen würden jedoch vor allem die ehemalige Schauspielerin belasten. "Es schmerzt sie bis heute und sie wünschten, es wäre nicht so – aber sie haben keine Wahl. Sie müssen füreinander stark bleiben, denn nur so können sie all die Spekulationen und die Kritik überstehen", erklärt der Informant weiter.

In Robert Jobsons neuem Buch "Catherine, the Princess of Wales ist auch die Ehe der Sussexes ein Thema. So behauptet der britische Journalist darin beispielsweise, dass vor allem Harrys Bruder Prinz William (42) fand, dass die Ehe der Wahlamerikaner übereilt war. Für Harry und die einstige Suits-Darstellerin soll sich dieser Schritt aber richtig angefühlt haben. "Sie wussten von Anfang an, was sie fühlten, und sie glauben, dass ihre Ehe eine wahre Liebesgeschichte ist und dass sie so viel überwunden haben, um zusammen zu sein", ist sich die Quelle gegenüber dem Magazin sicher.

Möglicherweise äußern sich Harry und Meghan ja schon bald selbst zu den Spekulationen. Denn das Ehepaar soll am Sonntag erstmals seit langer Zeit ein gemeinsames Interview geben. Zwar wollen sie bei "CBS Sunday Morning" eigentlich ein Programm vorstellen, welches Eltern unterstützen soll, deren Kinder von Online-Mobbing betroffen sind – doch ein privater Plausch ist nicht unwahrscheinlich.

Getty Images Prinz Harry, Prinz William, König Charles, Herzogin Meghan und Prinzessin Kate

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

