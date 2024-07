Schauspielerin Alexandra Daddario erwartet ihr erstes Baby!

Es gibt freudige Nachrichten bei Alexandra Daddario (38) und Andrew Form (55): Die Schauspielerin und ihr Ehemann erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Ihre Schwangerschaft verkündet sie jetzt in einem Interview mit Vogue – und verrät gleichzeitig, dass sie es sechs Monate lang geheim hielt! Als sie sich dann jedoch mitten in Brooklyn aus einem Auto übergeben musste, entschied sie sich dazu, die Neuigkeiten endlich mit der Welt zu teilen. "Ich möchte mich nicht mehr verstecken müssen, wenn jemand ein Foto von mir druckt, auf dem ich einen Bagel in der Bodega esse", scherzt der "The White Lotus"-Star.

Sie erklärt außerdem, sowieso nicht gut darin gewesen zu sein, ihre Schwangerschaft zu verstecken. Alexandras Kollegen am Set der Serie "Mayfair Witches" sollen es sogar relativ früh herausgefunden haben. Grund dafür: Ihre Morgenübelkeit. "Ich war am Set und musste mich übergeben und hatte direkt danach Knutschszenen mit meinen Kollegen", offenbart sie und fügt hinzu: "In der fünften Woche dachte ich mir: Das kann ich auf keinen Fall verbergen." Doch jetzt sei endlich Schluss mit ihrem Versteckspiel. "Endlich kann ich mich dazu bekennen. Ich kann es präsentieren", freut sich die 38-Jährige.

Alexandra und Andrews Liebe wird nun also mit gemeinsamem Nachwuchs gekrönt. Die beiden lernten sich 2020 kennen, machten ihre Beziehung jedoch erst über ein Jahr später offiziell. Kurz darauf hielt der Produzent dann um die Hand seiner Liebsten an und das Paar feierte im Juni 2022 seine Traumhochzeit in New Orleans. "Ursprünglich wollten wir in Italien heiraten, weil ich drei Tage lang italienischen Wein trinken wollte, aber als ich einen Job in New Orleans bekam, [...] haben wir es verlegt. Es ist eine Stadt voller Musik und Leben", verriet die Baywatch-Schönheit damals gegenüber dem Modemagazin.

Mike Windle / Staff / Getty Images Alexandra Daddario

Getty Images Alexandra Daddario und Andrew Form im September 2022 in Los Angeles

