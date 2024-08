Prinz Harry und König Charles sollen neuen Tiefpunkt haben

Seit Jahren herrscht zwischen Prinz Harry (39) und König Charles III. (75) dicke Luft. Eine Versöhnung scheint aktuell nicht in Sicht zu sein. Ganz im Gegenteil: Angeblich soll das Verhältnis zwischen den beiden angespannter denn je sein. "Prinz Harrys Beziehung zu seinem Vater hat einen neuen Tiefpunkt erreicht", erklärt ein Insider in einem Interview mit Entertainment Tonight. "Der Quelle zufolge habe sich das Vater-Sohn-Duo "wegen Harrys Sicherheitsanfragen zerstritten und kommuniziert nicht mehr miteinander".

Wie bereits diverse Insider gegenüber People berichteten, fordert Harry von seinem Vater, dass dieser sich dafür einsetzt, dass ihm, seiner Ehefrau Herzogin Meghan (43) sowie den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) ausreichend Polizeischutz in England zur Verfügung gestellt werde. Sollte Charles dieser Forderung nicht nachkommen, schließe er eine Versöhnung angeblich aus. Nach seinem Rücktritt als arbeitender Royal im Jahr 2020 hatte die britische Regierung entschieden, dass er und seine Familie einen verringerten Anspruch auf Polizeischutz haben. Die darauffolgenden Berufungen des Prinzen wurden von dem Gericht abgelehnt. Auch Harrys Vorschlag, den Polizeischutz selbst zu bezahlen, wurde nicht stattgegeben.

In der Vergangenheit hatte sich Harry bereits mehrfach öffentlich darüber beschwert, wie aufdringlich die britischen Fotografen und Journalisten ihm und seiner Familie gegenüber wären. "Es fühlte sich wie Belästigung an. Damals fühlte es sich furchtbar an. Es fühlt sich auch jetzt noch schrecklich an. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht in dieses Land zurückholen werde", wetterte er zuletzt in der Dokumentation "Tabloids On Trial".

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2022

Getty Images Prinz Harry bei König Charles' Krönung im Mai 2023

