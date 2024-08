Versöhnung mit Royals: Diese große Bedingung hat Prinz Harry

Seit Jahren sind Prinz Harry (39) und seine Familie miteinander zerstritten. Mittlerweile soll Harry jedoch das Kriegsbeil wieder begraben wollen – jedoch nur unter einer Bedingung! Wie diverse Quellen gegenüber People erklären, fordert der junge Brite von seinem Vater König Charles (75), dass dieser sich dafür einsetzt, dass ihm, seiner Ehefrau Herzogin Meghan (43) sowie den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) ausreichend Polizeischutz in England zur Verfügung gestellt wird. "Er bittet darum, weil die Situation so real ist. Er ist in Gefahr", will ein Insider wissen.

Nach seinem Rücktritt als arbeitender Royal im Jahr 2020 hatte die britische Regierung entschieden, dass er und seine Familie einen verringerten Anspruch auf Polizeischutz haben. Harry legte gegen dieses Urteil Berufung ein – musste sich jedoch mehrfach vor Gericht geschlagen geben. Auch sein Vorschlag, die Kosten für den Polizeischutz selbst zu tragen, wurde abgelehnt. Wie aus den Gerichtsunterlagen hervorging, fühle sich Harry durch diese Entscheidung "ausgegrenzt und benachteiligt". Vor allem fürchte er sich um die Sicherheit seiner Familie.

Der fehlende Schutz soll auch der Grund dafür sein, weshalb Harry nur noch selten nach England reist. In der Dokumentation "Tabloids On Trial" schoss der 39-Jährige scharf gegen die britischen Boulevardjournalisten und Fotografen: "Es fühlte sich wie Belästigung an. Damals fühlte es sich furchtbar an. Es fühlt sich auch jetzt noch schrecklich an. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht in dieses Land zurückholen werde."

