Travis und Jason Kelces Podcast soll Millionen-Deal bekommen

Travis Kelce (34) und sein Bruder Jason (36) starten mit ihrem gemeinsamen Podcast "New Heights" seit 2022 so richtig durch! Es läuft sogar so gut, dass sich der Podcast laut Wall Street Journal aktuell auf dem vierten Platz der meistgehörten Podcasts in den USA befindet. Doch damit noch nicht genug. Die Brüder sollen aktuell mit einer Tochterfirma von Amazon über die Rechte am Podcast verhandeln. Bei der angeblichen Summe, die dabei im Raum steht, soll es sich um einen Deal über etwa 90 Millionen Euro handeln.

Der Podcast wurde im Rahmen der diesjährigen iHeartRadio Podcast Awards sogar zum Podcast des Jahres in den Vereinigten Staaten gekürt. Die beiden Footballstars sprechen in "New Heights" über ihre Erfahrungen auf dem Spielfeld und nehmen die Footballbranche im Allgemeinen etwas genauer unter die Lupe. Der Tight End und der einstige Center-Spieler plaudern allerdings auch über lockere Lifestyle-Themen, wie beispielsweise ihren Lieblingsfilm. Travis und Jason empfangen auch immer wieder namhafte Gäste. So quatschten die beiden unter anderem bereits mit Arnold Schwarzenegger (77) und Rapper Lil Dicky.

Wie ein Vertreter der Podcastbranche gegenüber People erklärte, habe Travis' Beziehung mit Taylor Swift (34) der Show zu ihrem großen Durchbruch verholfen. Laut Jason habe "New Heights" seit der Romanze seines Bruders mit der "Love Story"-Interpretin jedenfalls eine neue Zielgruppe erreicht und die Hörerschaft sei stetig gewachsen. Ihn freue es vor allem, dass nun auch Frauen ein größeres Interesse an American Football zeigen, wie er bei einer Podiumsdiskussion bei Sport Beach 2024 verriet.

Jason und Travis Kelce im Februar 2023

Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

