Verlobung mit Taylor Swift? Travis' Team klärt Gerüchte auf

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) sind eines der Promi-Paare schlechthin. Gemeinsam turteln die beiden seit fast einem Jahr miteinander und schweben im siebten Himmel. Wird der NFL-Star seiner Liebsten schon bald die Frage aller Fragen stellen? Dieses Gerücht setzte zumindest ein Insider in die Welt. Wie InStyle berichtet, nimmt ein Pressesprecher des Sportlers den Spekulationen jetzt aber den Wind aus den Segeln und betont, dass es "keine offiziellen Verlobungspläne gibt."

Ähnliches behauptete ebenfalls eine Quelle gegenüber Us Weekly. In einem früheren Gespräch mit dem Onlinemagazin verriet diese: "Travis hat keine Pläne, sich in naher Zukunft mit Taylor zu verloben. Das steht nicht auf seinem Schirm. Heirat ist etwas, das er sehr ernst nimmt und nichts, in das er sich einfach unüberlegt hineinstürzt." Obwohl Travis starke Gefühle für die Sängerin empfinde, sei er aktuell noch nicht bereit, diesen Schritt zu gehen.

Und wie sieht es bei Taylor aus? Laut The Things habe die "Shake It Off"-Interpretin langsam die Nase voll von dem ewigen Thema. Hintergrund sollen wohl die mehrfachen Andeutungen ihrer Freunde sein. "Die ständigen Fragen und sanften Hinweise gehen ihr richtig auf die Nerven. Kein Tag vergeht ohne die Frage nach der Verlobung", erklärte ein Informant. Die 34-Jährige soll sogar ein Verbot an ihre Bekannten ausgesprochen haben, das Hochzeitsthema nicht mehr aufzuwirbeln.

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

