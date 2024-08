Werden Royals bei Prinz Harrys Invictus Games erscheinen?

Die Invictus Games werden im Jahr 2027 in Birmingham, England, stattfinden. Prinz Harry (39), der die Spiele für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen ins Leben gerufen hatte, wird für dieses Ereignis extra in seine alte Heimat reisen. Ob sich jedoch einer der anderen britischen Royals bei dem Turnier blicken lassen wird, ist derzeit fraglich – schließlich sind Harry und seine Familie seit einiger Zeit miteinander zerstritten. "Man kann nur hoffen, dass er [König Charles (75)] das unterstützen will. Die Familie befindet sich im Moment in einer sehr schwierigen Situation mit Harry", erzählt die Royal-Expertin Emily Nash in einem aufgezeichneten Gespräch für HELLO!.

Laut Emily seien die Invictus Games ein perfekter Anlass, um sich wieder anzunähern. Allerdings habe die Journalistin auch Bedenken, dass ein Erscheinen der Royals von dem eigentlichen Event ablenken könnte. "Wenn ein anderes Mitglied der königlichen Familie auftaucht, wird es nicht um die Invictus Games gehen. Es wird um die Körpersprache von Harry gehen und wer auch immer es ist, es wird Spekulation sein. Es geht nicht um die verletzten Soldaten und Soldatinnen. Es geht um etwas ganz anderes", erklärt sie.

Aktuell scheinen sich Harry und seine Familie tatsächlich wieder anzunähern. Wie Express vor wenigen Tagen berichtete, soll Harry einen längeren Aufenthalt in England planen. Mit dem Trip wolle er vor allem seinem Vater Charles wieder näherkommen. Auch sein Papa soll von einer Versöhnung nicht abgeneigt sein. Wie ein Insider gegenüber The Times verriet, soll es Charles' ausdrücklicher Wunsch sein, sich mit dem 39-Jährigen zu versöhnen.

Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf, 2023

Prinz Harry und König Charles III.

