Prinz Harry plant Solo-Trip für Versöhnung mit König Charles

Werden sie sich bald wieder vertragen? Seit einiger Zeit leidet die Beziehung von König Charles (75) und Prinz Harry (39). Wie Express berichtet, soll der Sohn des Monarchen jetzt aber planen, eine längere Zeit in Großbritannien zu verbringen – in der Hoffnung, den Kontakt mit seinem Vater wieder aufbauen zu können. "Er ist davon überzeugt, dass er bei einem längeren Aufenthalt eine bessere Chance hat, sich wieder mit seiner Familie zu versöhnen", behauptet ein Insider. Demnach habe er vor, einen Monat in seiner Heimat zu bleiben.

Die Quelle verrät zudem weitere Details zu seiner Reise: "Harry möchte unbedingt nach Hause und seinen Vater sehen, seine Freunde zu seinem Geburtstag im September treffen und auch seiner Tante Prinzessin Anne (73) einen Besuch abstatten." Dies wird der 39-Jährige aber vermutlich ohne Herzogin Meghan (42) tun müssen. Seine Frau habe nämlich "zu viel um die Ohren", um ihn zu begleiten und befürchte außerdem, "dass sie in Großbritannien angefeindet werden würde".

Ob Harry den Streit mit Charles beilegen kann, wird sich zeigen – aber wie Mirror berichtete, scheint sein Papa davon nicht abgeneigt zu sein. Das zerrüttete Verhältnis zu seinem jüngeren Sohn soll ihn schon eine ganze Weile beschäftigen. Bei einer Veranstaltung der University of East London im vergangenen Jahr soll der 75-Jährige von einem Besucher gefragt worden sein, ob er Harry nicht zurückbringen könne. "Das wäre schön", habe er darauf wohl geantwortet.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Event der Invictus Games in Düsseldorf

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry, 2014

