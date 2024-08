Bodenständig: Diesen Nebenjob hat Angelina Jolies Tochter

Als Tochter von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) ist Vivienne Jolie-Pitt (16) den Luxus gewöhnt. Darauf will sich die 16-Jährige jedoch nicht ausruhen. Mit einem Nebenjob verdient sich die Teenagerin ihr eigenes Geld. Wie People nun berichtet, wurde Vivienne am vergangenen Dienstag dabei gesehen, wie sie als Platzanweiserin bei dem Musical "Reefer Madness: The Musical" arbeitete. Augenzeugen berichten, dass die US-Amerikanerin den Gästen der Show half, ihre Plätze im Saal zu finden.

Vivienne scheint ziemlich tüchtig zu sein. Erst vor wenigen Monaten wirkte sie als freiwillige Assistentin an dem Broadway-Stück "The Outsiders" mit. Dabei arbeitete sie auch mit ihrer Mama Angelina zusammen – diese war nämlich als Hauptproduzentin an dem Musical beteiligt. Das Stück erfreute sich scheinbar großer Beliebtheit: Insgesamt zwölfmal wurde "The Outsiders" bei den Tony Awards nominiert. Dies nahmen Vivienne und Angelina zum Anlass, um die Preisverleihung zu besuchen. Vorab schritten die Schauspielerin und ihr Spross gemeinsam über den roten Teppich und posierten für die anwesenden Fotografen.

Wie stolz Angelina auf ihre Tochter ist, machte sie erst im Frühjahr in einem Interview mit People deutlich. "Viv ist eine junge Künstlerin, die ihre Bemühungen auf die Unterstützung anderer konzentriert", schwärmte sie in Bezug auf Viviennes Arbeit an "The Outsiders" und fügte hinzu: "Sie hat uns auf jede erdenkliche Art und Weise unterstützt und hat so viel von Justin Levine und dem gesamten Kreativteam gelernt!"

Getty Images Angelina Jolie und Vivienne Jolie-Pitt, 2024

ActionPress Vivienne Jolie-Pitt, Justin Levine und Angelina Jolie, 2024

Wie findet ihr es, dass Vivienne ihr eigenes Geld verdienen will?



