Diese Pflichten hat die Nanny von Prinzessin Kates Kindern

Seit 2014 ist Maria Teresa Turrion Borrallo als Nanny von Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) bei Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) angestellt. Zuvor absolvierte Maria eine Ausbildung zum Kindermädchen am berühmten Norland College in Bath, England. Gegenüber Hello! verrät nun die Nanny Louenna Hood, die am selben College ausgebildet wurde, welche Pflichten Maria bei der royalen Familie hat. Unter anderem sei eine gute Organisation "das A und O". Dabei sei nicht nur die genaue Koordination der schulischen sowie außerschulischen Aktivitäten wichtig, sondern auch das Planen der täglichen Mahlzeiten.

Außerdem sei es wichtig, sich um jedes Kind als Individuum zu kümmern. "Jedes Kind hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Persönlichkeit und als Kindermädchen ist es unsere Aufgabe, Aktivitäten zu planen, die unsere Kleinen beschäftigen", erklärt Louenna. "Wenn die Kinder zu jungen Erwachsenen heranwachsen, wird es immer wichtiger, dass Sie Ihren Schützlingen eine Stütze sind und mit ihnen zusammenarbeiten", ergänzt die Nanny. Zu guter Letzt werde den Kindermädchen in der Ausbildung beigebracht, die Kinder zu ermutigen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. "Die Förderung der Unabhängigkeit ist Teil unserer Aufgabe. Unseren Schützlingen beizubringen, Verantwortung zu übernehmen und ihre Initiative zu nutzen, indem wir sie für diese Handlungen loben, ist der Schlüssel für das Selbstwertgefühl eines Kindes", erklärt Louenna.

Doch auch William und Kate sollen diverse Regeln für den Umgang mit ihren Kindern aufgestellt haben. Wie in dem Buch "Nanny in a Book" beschrieben wurde, will das royale Ehepaar beispielsweise nicht, dass Maria ihre Sprösslinge mit dem Wort "Kinder" anspricht. Stattdessen soll jedes Kind individuell mit dem Vornamen angesprochen werden. "Dadurch wird die Individualität mehr herausgestellt und ihnen zugleich Respekt gezollt", hieß es in dem Buch.

Getty Images Maria Teresa Turrion Borrallo, Royal-Nanny

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihrem Sohn Prinz George, Queen Elizabeth und ihrer Nanny, 2015

