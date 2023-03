Dieses Wort ist bei Prinz William und Kate nicht erlaubt

In der Familie von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) gibt es wohl einiges zu beachten. Die Eltern dreier Kinder müssen ihren Nachwuchs auf seine zukünftigen Verpflichtungen vorbereiten und ihn dementsprechend gut erziehen. Es gibt aber nicht nur für die Sprösslinge klare Vorschriften – auch die Angestellten von William und Kate müssen auf bestimmte Dinge achten. So wurde jetzt bekannt, dass die Nanny von George (9), Charlotte (7) und Louis (4) ein bestimmtes Wort nicht benutzen darf!

Wie in dem Buch "Nanny in a Book" beschrieben ist, hat das royale Ehepaar ganz bestimmte Regeln. So darf ihre Nanny Teresa zum Beispiel ein bestimmtes Wort nicht benutzen. Teresa soll die Geschwister nicht mit dem Wort "Kinder" ansprechen, sondern sie individuell mit dem Vornamen ansprechen: "Dadurch wird die Individualität mehr herausgestellt und ihnen zugleich Respekt gezollt", heißt es. Diese Regel scheint das Kindermädchen sehr gut zu beherrschen, denn es arbeitet seit 2014 für die britischen Royals.

Dass es für die royalen Sprösslinge viele Regeln gibt, ist keine Überraschung. Die Kinder werden von Geburt an auf ihre zukünftigen Positionen vorbereitet und angelernt. Wichtig sei es dem Königshaus aber auch, dass mit den Geschwistern kommuniziert werde, damit sie die Abläufe verstehen können.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis im Juni 2022

Getty Images Prinz Louis mit seinen Geschwistern und seinen Eltern Prinz William und Prinzessin Kate, 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

