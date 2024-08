Fans entsetzt: So geht "Are You The One?"-Nadja mit Hate um

Nadja Großmann lässt es bei Are You The One – Reality Stars in Love ordentlich krachen und wickelt gleich mehrere Männer um den Finger. Das kommt aber nicht bei jedem Zuschauer gut an. Die Love Fool-Bekanntheit muss sich für ihr Verhalten in der Villa derzeit viel Kritik anhören. Im Promiflash-Interview verrät Nadja, was das mit ihr macht: "Ich kann den Groll der Zuschauer verstehen und den der anderen Teilnehmer, jedoch war ich so ehrlich und habe die Wahrheit gesagt und dennoch habe ich das Spiel ab Tag eins gespielt." Die Beauty sei ihren Mitstreitern gegenüber immer offen und ehrlich gewesen – trotzdem bekomme sie die "ein oder andere Hate-Nachricht."

Das scheint sich Nadja aber nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Die überwiegenden Nachrichten sind eher positiv und ich merke, meine Community steht hinter mir, worüber ich mich sehr freue." Die Reaktion der Zuschauer könne sie aber verstehen, denn: "Ich denke, viele Zuschauer sind sehr überrascht von mir, da man mich bei 'Love Fool' als die sympathische Delulu-Maus kennengelernt hat, die sich alles gefallen lässt und die rosarote Brille aufhat."

Doch warum eckt Nadjas Verhalten in der Datingshow überhaupt an? Bei "Are You The One – Reality Stars in Love" schien sie zunächst mit Nikola Glumac (28) anzubandeln. Doch als der lieber Tara Tabitha (31) mit aufs Date nimmt, platzt bei Nadja der Kragen. Sie vergnügt sich währenddessen mit Lars Maucher (27) im Pool. Nach einer wilden Knutscherei hat der Ex von Jill Lange (23) sogar eine Erektion, die Nadja berührt. Die Fans werfen der Beauty deswegen vor, ein falsches Spiel mit den Männern in der Villa zu spielen.

Instagram / lars_maucher Lars Maucher, Influencer

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, "Love Fool"-Bekanntheit

