Spielt Nadja bei "Are You The One?" etwa ein falsches Spiel?

Nadja versucht aktuell, ihr Perfect Match bei Are You The One – Reality Stars in Love zu finden. Schon in den ersten Folgen könnte angenommen werden, dass die Love Fool-Bekanntheit dieses Match in Nikola (28) gefunden hat. Aber nachdem der Ex von Gloria (31) nach einem Date in die Villa zurückgekehrt war, begrüßte er Nadja nicht, was ihr überhaupt nicht gefiel. Was Nikola allerdings erst in der aktuellen Folge erfährt: Die Beauty hatte während seiner Abwesenheit intime Momente mit Lars (27). "Ich hatte noch Mitleid, es tat mir wirklich leid und ich wollte mit ihr reden und mich entschuldigen", erklärt Nikola im Einzelinterview sichtlich geknickt. Auch Laura scheint die Situation bereits analysiert zu haben und findet für das Verhalten ihrer Mitstreiterin deutlich härtere Worte: "Also meines Erachtens ist Nadja eine falsche Schlange, die spielt voll das Spiel."

Nadja bekommt von den Offenbarungen gar nichts mit – sie schlummert tief und fest in ihrem Bettchen. Im Gespräch zwischen Nikola, Gabriela und Lars erinnert sich Letzterer noch genau an das Techtelmechtel zurück: "Wir haben rumgemacht, ich hatte einen Ständer." Nikola sucht am nächsten Tag das Gespräch mit Nadja, das in bitteren Tränen endet. Lange hält die Trauer bei dem einstigen Temptation Island-Teilnehmer allerdings nicht an, denn er weiß sich gut abzulenken – und zwar mit Tara (31).

Die Fans der beliebten Trash-TV-Show sind sich auf jeden Fall einig: Nadja spielt ein falsches Spiel. Auf Instagram häufen sich Kommentare wie: "Nadja hat es nicht so mit der Wahrheit" und "Kann man doch keinem erzählen. Echt krass, da fehlen mir die Worte." Seinen Vorrednern kann sich auch Lars nur anschließen, er tippt in die Kommentarspalte: "Nikola hatte noch Mitleid, weil Nadja verletzt war, weil er nicht Hallo und Tschüss gesagt hat und ihr ein schlechtes Gefühl damit gegeben hat. Aber kaum ist Nikola auf dem Date, ist der nächste Boy dran, würde sagen, aus dem Auge, aus dem Sinn. Da kann man nicht verletzt sein, mal ehrlich!"

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac macht ein Selfie im Meer

Instagram / lars_maucher Lars Maucher

Findet ihr, Nadja spielt ein falsches Spiel? Ja, absolut. Ihr Verhalten ist nicht in Ordnung. Nee, ich denke, sie ist einfach nur überfordert... Ergebnis anzeigen



