Gülcan Kamps möchte ihre Panikattacken behandeln lassen

Gülcan Kamps (41) macht auf Instagram ein sehr persönliches Geständnis: Die einstige VIVA-Moderatorin leidet unter Panikattacken und hat sich dazu entschlossen, diese professionell behandeln zu lassen. Unter einem Schnappschuss, auf dem sie selbstbewusst posiert und entschlossen in die Kamera schaut, schreibt Gülcan: "Panikattacken bye bye". Den Entschluss, ihre Panikattacken behandeln zu lassen, habe sie nach einem Vorfall während einer TV-Aufzeichnung getroffen.

"Während des Drehs und auch leider vor der Kamera hatte ich meine letzte Panikattacke und konnte nichts mehr kontrollieren. Weder meine Gedanken noch so richtig meinen Körper", erinnert sich Gülcan an den Moment. Das sei für die Unternehmerin der ausschlaggebende Grund gewesen, sich helfen zu lassen: "Da war für mich Schluss und seit der Entscheidung, mich behandeln zu lassen, geht es mir sogar gefühlt ein kleines Stückchen besser." Gülcan hat sich für ein Online-Seminar entschieden, um ihre psychische Gesundheit in den Griff zu bekommen.

Das ist nicht das erste Mal, dass Gülcan öffentlich über ihre Panikattacken spricht. Erst vor wenigen Wochen berichtete sie von einem Flug von Berlin nach Düsseldorf, der bei der Influencerin Panik auslöste. Nachdem zunächst Wasserdampf aus den Vorrichtungen gekommen war, ist anschließend die Klappe des Handgepäckfaches neben Gülcan aufgegangen und zu Boden gekracht. "Das Ding ist knapp am Passagier auf den Boden geknallt, mit einer Wucht!", erzählte sie. Die ruckelige Landung habe bei Gülcan eine Panikattacke ausgelöst.

