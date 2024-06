Bei Landung: Gülcan Kamps erlitt eine Panikattacke auf Flug

Gülcan Kamps (41) erlitt eine Panikattacke bei einem Flug! In ihrer Instagram-Story berichtet die Moderatorin von der nervenaufreibenden Reise. Schon zu Beginn sei sie bei dem Flug von Berlin nach Düsseldorf nervös geworden. Grund hierfür: Wasserdampf sei aus den Vorrichtungen über den Passagieren gekommen, das habe Gülcan "noch nie gesehen". Über den Wolken sei dann zudem die Klappe des Handgepäckfaches neben ihr aufgegangen und sei zu Boden gekracht. "Das Ding ist knapp am Passagier auf den Boden geknallt, mit einer Wucht!", berichtet die VIVA-Bekanntheit. Als auch noch die Landung ungewohnt ruckelig abläuft, erleidet die Ehefrau von Sebastian Kamps eine Panikattacke!

Ein fremder Mann erweist sich als Gülcans Retter in der Not. "Da saß ein sehr netter, freundlicher Mann, dessen Arm ich gehalten habe. Ich habe einfach in seinen Arm reingegriffen und er meinte: 'Alles ist gut, machen Sie sich keine Sorgen, alles ist okay'", berichtet sie und fügt hinzu: "Ich konnte gar nicht mehr klar denken. Ich habe einfach diesen Mann festgehalten und habe seinen Arm zerquetscht." Im Netz bedankt sich die Mutter eines Kindes noch mal bei ihrem unbekannten Retter.

Gülcan wurde als Moderatorin des Fernsehsenders VIVA einem größeren Publikum bekannt. Für den TV-Kanal stand sie von 2003 bis 2010 vor der Kamera. Auch als Schauspielerin stellte sie ihr Können schon unter Beweis: So war sie schon bei "SOKO 5113" oder "Alle lieben Jimmy" zu sehen. 2007 heiratete sie Sebastian Kamps, den Sohn des Unternehmers Heiner Kamps. 2021 wurden die beiden Eltern ihres ersten Kindes.

Getty Images Gülcan Kamps, 2019

Getty Images Gülcan Kamps, Moderatorin, mit ihrem Mann Sebastian

