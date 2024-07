Sonnenschutz? Chris Pratt scherzt über Katherines Ninja-Look

Chris Pratt (45) und Katherine Schwarzenegger (34) zeigen, wie viel Humor in ihrer Beziehung steckt! Der Schauspieler und die Autorin gehen nun schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben und sind stolze Eltern von mehreren Sprösslingen. Vor wenigen Tagen kamen sogar die Gerüchte auf, dass die beiden erneut Nachwuchs erwarten. Statt auf die Spekulationen zu reagieren, macht sich Chris nun auf Instagram über sein Herzblatt lustig! In einem Schnappschuss ist die Tochter von Arnold Schwarzenegger (76) ganz in Schwarz gekleidet, inklusive eines dunklen Tuches, zu sehen, welches ihre gesamte untere Gesichtshälfte umhüllt. Die Arme hält sie derweil vor ihrem Bauch überkreuzt. "Ein nettes Mittagessen mit meiner Frau, der Sonnenschutz sehr wichtig ist. Ich liebe Ninjas, deshalb ist es eine Win-win-Situation", schreibt der Jurassic World-Star dazu.

Chris und Katherine geben in den sozialen Medien immer wieder gerne Einblicke in ihr Familienleben. Erst vor wenigen Tagen teilten die beiden Mehrfach-Eltern niedliche Schnappschüsse, auf denen zu sehen ist, wie die beiden Töchter Lyla Maria und Eloise Christina das Reiten erlernen. "Dinge, die mich glücklich machen: Ein trüber Morgen, gefolgt von einem Besuch in der Scheune", betitelte Katherine die Fotostrecke.

Die Baby-News hatten die beiden jedoch nicht kommentiert. Wenig später wurde die 34-Jährige allerdings in Los Angeles gesichtet. Wie Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, beweisen, sieht es dabei so aus, als würde sie ihren möglichen Babybauch verstecken. Auf den Fotos hält sie nämlich eine große Tasche vor ihre Körpermitte und scheint sich damit vor neugierigen Blicken schützen zu wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Schauspieler Chris Pratt und seine Tochter

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Katherines Ninja-Look? Total lustig! Etwas übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de