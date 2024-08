Lila Moss genießt Ibiza-Urlaub mit ihrem Freund Yoni Helbitz

Lila Moss (21) verbringt den Sommer mit ihrem Freund auf Ibiza. Die Tochter von Kate Moss (50) ist seit etwa einem Jahr mit dem zwei Jahre älteren Yoni Helbitz zusammen. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie das Pärchen in den Wellen entspannt. Beim gemeinsamen Planschen kuscheln die beiden miteinander und die Blondine streichelt ihrem Liebsten durch die Haare. Doch auch die Mutter des Nachwuchsmodels ist mit von der Partie und genießt die spanische Sonne. Auf ein paar Schnappschüssen ist zu sehen, wie sie zu den Turteltauben schwimmt und sich im Wasser mit ihnen unterhält.

Über Lila und Yonis Liebe ist wenig bekannt, da sie nur selten gemeinsam auftreten. Social Media nach zu urteilen, kennen sich die beiden seit ungefähr zwei Jahren. 2023 besuchten die zwei Fashionistas allerdings zusammen die Wimbledon Championships. Die Tochter des Supermodels präsentierte sich dabei in einem hellblauen Satinkleid, zu dem sie einen Strickpullover kombinierte. Ihre langen blonden Haare trug die gebürtige Londonerin offen. Der Marketingspezialist gab bei dem traditionsreichen Tennisturnier einen dunkelblauen Anzug und braune Schuhe zum Besten.

Die 21-Jährige wird häufig mit Kate verglichen. Doch für Lila ist das überhaupt kein Problem. Sie lässt sich sogar gerne von ihrer Mama inspirieren. "Es ist so lustig, weil ich ihre Outfits immer kopiert habe. [...] Und jetzt habe ich meine Klamotten an und sie sagt: 'Oh mein Gott, ich bin so neidisch, du siehst so süß aus!' Ich sage dann: 'Es ist ganz dein Stil'", erzählte die Influencerin im Gespräch mit Vogue. Nur die Schuhe könne sich der Promi-Spross nicht aus dem Kleiderschrank ihrer Mutter stibitzen, denn er habe leider nicht die gleiche Schuhgröße wie die 50-Jährige.

Anzeige Anzeige

ActionPress/ justinpalmer_ldn / BACKGRID Lila Moss mit ihrem Freund Yoni Helbitz

Anzeige Anzeige

Getty Images Lila Moss und Kate Moss bei einer Modenschau, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lila und Yoni Urlaub mit Kate machen? Sehr schön! Sie scheinen sich gut zu verstehen. Etwas seltsam... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de