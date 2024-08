Kate Moss und Tochter Lila sorgen auf Ibiza für Aufsehen

Dass Supermodel Kate Moss (50) in Sachen Stil niemand so schnell etwas vormacht, ist bekannt. Eine entscheidende Ausnahme stellt ihre Tochter Lila (21) dar, mit der die 50-Jährige derzeit ihren Urlaub auf Ibiza in vollen Zügen genießt. Das zeigen Fotos, die OK! Magazine vorliegen. Die beiden Badefans ziehen dabei wie gewohnt alle Blicke auf sich – vor allem, als sie ihren Strandbesuch kurzerhand in eine High-Fashion-Show verwandelten! In ihren Outfits strahlt das Mutter-Tochter-Gespann pure Eleganz aus: Während ein trägerloser schwarzer Badeanzug mit geraffter Taille und herzförmigem Ausschnitt den trainierten Body des Topmodels unterstreicht, steht Lila im schlichten braunen String-Bikini ihrer Mutter in nichts nach. Die Detailverliebtheit der beiden zeigt sich wiederum in ihren Accessoires: Kates Hals ziert eine edle Diamantenkette, während ihre Tochter auf zarte Creolen setzt.

Auf den Urlaubsschnappschüssen sieht das Mutter-Tochter-Duo völlig relaxt und in Gespräche vertieft aus. Auf einem der Fotos ist zu erkennen, wie Kate nach einigen Runden im Meer ihre Arme um ihre Tochter schlingt und ihr einen dicken Schmatzer auf die Wange drückt! Doch nicht nur die erfolgreiche Modelmama zeigt ihre Zuneigung für das wunderschöne Nachwuchsmodel offen – auch Lilas Freund, der 23-jährige Londoner Marketingspezialist Yoni Helbitz, tauscht in den Wellen Zärtlichkeiten mit seiner Freundin aus.

Es scheint, als könnten Kate und Lila unter der Sonne Spaniens dem stressigen Modelalltag für einen Moment entfliehen. Erst vor ein paar Tagen wurden die zwei Wassernixen beim Baden gesichtet – zusammen mit Megastar Rita Ora (33) ließen sie es sich auf Formentera gut gehen, nur wenige Kilometer von Ibiza entfernt. Die 21-Jährige, die genau wie ihre Mutter im Alter von 14 Jahren mit dem Modeln angefangen hat, gab vergangenes Jahr in einem Vogue-Interview preis, dass ihre Mutter von ihren Zukunftsplänen weniger begeistert war: "Meine Mutter hat mich immer davon abgehalten [zu modeln]. Sie hat immer gesagt: 'Wenn du es machen willst, kannst du es tun, aber ich würde es nicht empfehlen.'" Heute sieht man die beiden in der Front Row der Londoner oder Pariser Modewoche um die Wette strahlen – oder laufen, wie unter anderem bei der Haute Couture Show von Fendi im Jahr 2021.

Instagram / yoniihelbitz Lila Moss mit ihrem Freund Yoni Helbitz

Getty Images Lila Moss bei der Paris Haute Couture Fashion Week im Januar 2021

Wie findet ihr die Beach-Outfits von Kate und Lila?



