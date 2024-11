Lila Moss sieht Kate bei Shooting zum Verwechseln ähnlich

Bei einem Shooting am vergangenen Mittwoch gab Lila Moss (22) ihr Talent als Model zum Besten. Lila posierte im Trubel der New Yorker Innenstadt in verschiedenen Looks von DKNY – und bei dem Werbeshooting sah sie Mama Kate (50) zum Verwechseln ähnlich. Die Britin stand 2002, damals im Alter von 28 Jahren, ebenfalls im Big Apple vor der Kamera und modelte für eine Werbefotostrecke.

Die Beauty trat bereits vor einigen Jahren in die Fußstapfen ihrer Mutter und etablierte sich erfolgreich in der Modebranche. 2016 war sie im Alter von 14 Jahren erstmals auf dem Cover der Vogue zu sehen – damals noch an der Seite ihrer berühmten Mama. Zwei Jahre später feierte sie ihr erstes Solo-Cover mit dem Magazin Dazed. Seither ist Lila regelmäßig bei diversen Shootings gebucht, aber auch als Laufstegmodel unterwegs. Im Oktober dieses Jahres absolvierte der Promi-Spross sein Debüt als Victoria's Secret-Engel. Bei der diesjährigen Fashionshow der Dessous-Marke lief sie neben Model-Größen wie Adriana Lima (43), Ashley Graham (37) und Bella Hadid (28).

Das Ziel, als Model groß rauszukommen, wird Lila dank ihres Namens wohl leichter erreicht haben als manch anderes Nachwuchsmodel. Damit ist die Blondine jedoch nicht die Einzige. Models wie Leni Klum (20), die Tochter von Heidi Klum (51), und Kaia Gerber (23), die den Weg von Mama Cindy Crawford (58) geebnet bekam, hatten einen ähnlichen Karrierestart. Kein Wunder also, dass sie bereits jetzt das große Geld machen. Wie The Sun 2022 berichtete, hatte Leni im Alter von nur 18 Jahren schon um die zwei Millionen Euro als Model verdient. Kaia hatte sich damals bereits rund 3,5 Millionen Euro erarbeitet.

RCF / MEGA Lila Moss, Model

Getty Images Kate Moss, September 2003

