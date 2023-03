Modisches Vorbild: Lila Moss kopierte Outfits von Mama Kate

Kate Moss (49) ist für viele eine Stilikone – auch für ihre Tochter Lila (20)! Bis heute gilt die Blondine als eines der erfolgreichsten Models weltweit. Ihr Nachwuchs tritt nun seit einiger Zeit in Kates Fußstapfen – und zwar megaerfolgreich: Erst im vergangenen Jahr stand Lila wie ihre Mama vor rund 30 Jahren für Calvin Klein (80) vor der Kamera. Aber auch in Sachen Mode holt sich Lila Inspiration bei Mama Kate!

Das verriet die 20-Jährige in einem Interview mit Vogue: "Es ist so lustig, weil ich ihre Outfits immer kopiert habe. [...] Und jetzt habe ich meine Klamotten an und sie sagt: 'Oh mein Gott, ich bin so neidisch, du siehst so süß aus!' Ich sage dann: 'Es ist ganz dein Stil.'" Auch gab Lila zu, dass sie immer ein Auge auf Kates Taschen geworfen hat. Schuhe sind allerdings bis heute tabu, weil die beiden unterschiedliche Schuhgrößen haben. "Ich kann ihr nicht die Schuhe klauen, was echt schade ist. Sie hat Größe 39 und ich Größe 38 und das bedauere ich am meisten", scherzte die Beauty.

In ihrer Freizeit lege Kate aber nicht viel Wert auf stylishe Outfits und dazu passende Accessoires, wie ihre Tochter bereits in der Vergangenheit gegenüber Vogue verriet: "Sie wird mich wahrscheinlich dafür hassen, dass ich das sage. Sie will nicht, dass jemand weiß, dass sie Jogginghosen trägt." Die Jogginganzüge besitze die Laufstegschönheit aber nicht selbst – Kate leiht sich diese nämlich von Lila aus!

Getty Images Kate Moss und Lila Moss im Januar 2021

Getty Images Lila Moss, Model

Instagram / joeyjoeychoy Lila Moss und Kate Moss im November 2020

