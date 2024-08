Kate Moss genießt Sommerurlaub mit Tochter Lila und Rita Ora

Kate Moss (50) lässt es sich gut gehen! Wie Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, genießt das Supermodel aktuell seinen Urlaub auf Formentera – und zwar nicht alleine. Auf den Schnappschüssen sind auch Kates Tochter Lila sowie Popstar Rita Ora (33) zu sehen. Die Bilder zeigen, wie die drei ausgiebig im Wasser planschen und sich in der prallen Hitze sonnen. Die Laufstegschönheit, die erst vor Kurzem ihren 50. Geburtstag feierte, machte dabei in einem knappen Bikini mit Schlangenmuster eine tolle Figur. Ihre Tochter wählte hingegen einen modischen String-Bikini in Schwarz.

Rita Ora, die vor rund zwei Wochen noch aus gesundheitlichen Gründen eine Show in Ungarn absagen musste, zeigt sich erholt und strahlt in einem schwarzen String-Bikini, den sie mit einem bunten Strandkleid kombiniert. Laut einem Insider von Daily Mail hatten die Freunde bereits mehrere Urlaubsziele in Spanien besucht, bevor sie sich nun vor wenigen Tagen auf Formentera trafen. Unter den Anwesenden am Strand waren auch Ritas Ehemann Taika Waititi (48), Lilas Freund Yoni Helbitz sowie Darren Strowger und Juliette Larthe.

Kate Moss zeigt auf den neusten Fotos mal wieder ihr noch immer jugendlich frisches Aussehen. Über die Jahre hinweg hat die Britin ein paar ihrer Schönheitsgeheimnisse geteilt. Zu ihren Routinen gehören laut dem Online-Magazin unter anderem Gesichtsbehandlungen mit einem Lichttherapiegerät und Gua-Sha-Steinen aus Rosenquarz und Jade. Gegen Schwellungen am Morgen taucht sie ihr Gesicht in Eiswasser und verwendet Gurkenscheiben. Zudem macht sie dreimal im Jahr eine einwöchige Saftkur. Bereits am Morgen nehme sie sich Zeit für sich und ihre Beauty-Routine. "Ich beginne und beende meinen Tag gerne mit der Pflege meiner Haut. Ich verwende mein Goldnektar-Öl, um mir eine Gesichtsmassage zu gönnen", verriet sie in einem Interview für das Kaufhaus Harrods.

Getty Images Rita Ora und Kate Moss

Getty Images Kate Moss, Mai 2024

