Kate Moss und Tochter Lila rocken die Victoria's-Secret-Show

Große Freude bei den Fans: Am Dienstagabend fand eine langersehnte Modeveranstaltung statt! Und bei der diesjährigen Victoria's-Secret-Fashion-Show durften sich die Zuschauer sogar über ein ganz besonderes Duo freuen: Kate Moss (50) und ihre Tochter Lila Moss (22) stolzierten beide über den Laufsteg. Das erfahrene Supermodel eröffnete das "Rock ’n’ Roll"-Segment ganz in Schwarz gekleidet. Über der Spitzenunterwäsche trug sie ein transparentes Kleid, das mit Rosen verziert war. Ihre Tochter präsentierte den Modefans einen ganz anderen Look: Zu rosafarbenen Dessous kombinierte der Promi-Spross riesige Federärmel. Auf ihren Schultern thronte außerdem ein großer Schriftzug aus Metall, auf dem "Lila M." zu lesen war.

Viele Zuschauer waren begeistert von Kates Auftritt. "Sie ist einfach eine Ikone. Ich kann es kaum erwarten, sie bald wieder auf dem Laufsteg zu sehen", schwärmte ein User auf X. Ein anderer berichtete: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie laut ich geschrien habe, als Kate zu sehen war." Doch die Meinungen zum Walk ihrer Tochter waren gespalten, da einige Zuschauer befürchten, dass sie nur wegen ihrer berühmten Mama bei der Modenschau mitmachen durfte. "Ich verstehe, dass Lila ein Nepo-Baby ist und die Leute davon genervt sind, doch sie hat ihren Look perfekt rübergebracht", verteidigte ein Fan den Auftritt der 22-Jährigen.

Für Lila ist ihre Mutter ihr großes Vorbild und die Influencerin hat kein Problem damit, mit Kate in Verbindung gebracht zu werden. Im Vogue-Interview erklärte sie vergangenes Jahr: "Es ist so lustig, weil ich ihre Outfits immer kopiert habe. [...] Und jetzt habe ich meine Klamotten an und sie sagt: 'Oh mein Gott, ich bin so neidisch, du siehst so süß aus!' Ich sage dann: 'Es ist ganz dein Stil.'" Besonders die Handtaschen ihrer 50-jährigen Mama hätten es ihr angetan.

Getty Images Lila Moss und Kate Moss bei einer Modenschau, Mai 2024

Getty Images Lila Moss, Model

