Unangenehm: James Cordon wollte früher Lily Allen erobern

Lily Allen (39) nimmt selten ein Blatt vor den Mund. In ihrem Podcast "Miss Me?", den sie zusammen mit ihrer Freundin Miquita Oliver (40) hält, verriet die Sängerin schon öfter pikante Details über ihr Privatleben – so auch jetzt. Obwohl diesmal nicht sie selbst im Mittelpunkt des Geschehens steht, sondern James Corden (45). Wie die "Smile"-Interpretin in einer aktuellen Folge preisgibt, soll der Talkshow-Host während ihrer Chatshow in den späten 2000ern heftig mit ihr geflirtet haben. "Wir haben uns dann irgendwie angefreundet und ich hab ihm meine Freunde vorgestellt", erklärt sie. James scheint damals nicht unbedingt einen guten Eindruck auf Lily gemacht zu haben. Tatsächlich soll er eher ein "Bettelfreund" gewesen sein – er habe so sehr um Lilys Aufmerksamkeit gebettelt, dass es irgendwann unangenehm geworden sei.

James selbst schrieb laut Deadline über diese Zeit in seinen Memoiren "May I Have Your Attention, Please?", dass er es sich damals zum Ziel gemacht hätte, Lily unbedingt zu verführen. Doch wie er ebenfalls in seinem Buch schrieb: "Ich glaube, ich bin danach insgesamt vier oder fünf Mal mit Lily ausgegangen – und nicht ein einziges Mal war es ein richtiges Date." Nach einer Party mit ihren Freunden hatte er dann ebenfalls sein merkwürdiges Verhalten realisiert. "Ich weiß noch, wie ich im Bett lag und merkte, wie sehr ich die Zeichen falsch gedeutet hatte. Es gab kein Ich und Lily, es war alles nur in meinem Kopf", soll es weiterhin in seinem Buch heißen.

James' Tage des Bettelns seien allerdings vorbei, bestätigt Lily in dem Podcast. Er würde es nicht mehr brauchen, bei anderen um Aufmerksamkeit zu fragen. Tatsächlich galt seine Talkshow "The Late Late Show with James Corden" als eine der beliebtesten im amerikanischen Fernsehen. Doch im vergangenen Jahr endete die Show – angeblich hat der Moderator seiner Familie wegen der Show den Rücken zugekehrt und ist mit ihnen zurück in seine Heimat Großbritannien gezogen. Allerdings lagen gegen ihn auch einige Anschuldigungen vor, dass er seine Mitarbeiter schwer schikanieren würde.

Getty Images Lily Allen, Sängerin

Instagram / latelateshow James Corden in der "The Late Late Show"

