Diese Ex-Frau unterstützt Marc Terenzi in schweren Zeiten

Marc Terenzi (46) musste in den vergangenen Jahren wirklich starke Nerven beweisen. Nicht nur die offenbar schwierige Beziehung, die er mit seiner Ex-Partnerin Verena Kerth (43) führte, sondern auch der laufende Prozess wegen sexueller Belästigung dürften den Sänger schwer belasten. Demnach soll er vor rund zwei Jahren die Grenzen der minderjährigen Tochter seiner Ex-Freundin Anja R. überschritten haben. Eine große Stütze fand Marc in Sarah Connor (44) – der Mutter seiner zwei Kinder. "Sie hat mich immer unterstützt", berichtet er gegenüber Bild und nicht nur die Sängerin war stets an seiner Seite: "Sie, und natürlich auch meine Kinder Tyler und Summer."

Sarah und Marcs Kinder Tyler Marc Terenzi (20) und Summer Antonia Soraya Terenzi (18), haben das musikalische Talent gleich mit in die Wiege gelegt bekommen. In den sozialen Medien teilen die Geschwister ab und an kurze Videos, in denen sie ein Duett performen oder auch mit Marc gemeinsam vor der Kamera stehen. Sarah unterstützt den Musiker vor allem im Hintergrund. Ihm wurde eine Zeit lang die Aufgabe zuteil, sich um die Background-Videos der "Wie schön du bist"-Interpretin zu kümmern. Marcs Ziel ist es allerdings, zukünftig finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen zu können: "Wegen der Vorwürfe und des Prozesses hatte ich natürlich keine Einnahmen."

Vor wenigen Tagen gaben Marc und Verena ihre Trennung im Netz bekannt. Wie nötig die Trennung war, beschrieb der zweifache Vater bereits in einem vorherigen Interview mit dem gleichen Newsportal: "Ich musste raus aus der Beziehung, um mich selbst zu retten. Ich musste dringend etwas ändern in meinem Leben und gehen. Das letzte Jahr war das Schlimmste in meinem Leben. Privat und beruflich." Der Name der Moderatorin fällt während Marcs Danksagung an Sarah mit keinem Wort. Grund für die Gerichtsverhandlung war eine verbale und körperliche Geste gegenüber der 15-jährigen Tochter seiner Ex Anja. Demnach soll der 46-Jährige ihr an den Po gefasst und "sexy" gesagt haben.

Andreas Rentz/Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor im Oktober 2006 in Hamburg

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2023

Hättet ihr gedacht, dass Sarah ihn unterstützt? Ja, mich überrascht das nicht. Nee, damit hätte ich nicht gerechnet. Ergebnis anzeigen



