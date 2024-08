Dieser Pussycat-Dolls-Moment macht Nicole Scherzinger stolz

Mit der Band Pussycat Dolls wurde Nicole Scherzinger (46) weltweit berühmt. In einem Interview mit Us Weekly reflektiert die Sängerin nun diese Zeit. Dabei verrät Nicole, dass sie vor allem auf einen Moment besonders stolz ist: die Reunion der Band im Jahr 2019. "Ich bin wirklich stolz darauf, als wir wieder zusammenkamen", erzählt die Musikerin und fügt hinzu: "Die Pandemie passierte und wir konnten nicht auf Tour gehen, aber wir kamen für unseren Song 'React' wieder zusammen und traten bei X Factor auf, und darauf war ich stolz. Wir waren zehn Jahre lang nicht mehr zusammen gewesen, und dann haben wir uns für eine Woche zusammengetan und das einfach auf die Bühne gebracht."

Vor allem die Entwicklungen ihrer alten Bandkollegen haben Nicole sehr begeistert. "Ich war vor allem stolz auf die Frauen, zu denen wir uns entwickelt haben. Dass wir zusammenkommen und sagen konnten: 'Wow, das Leben ist so viel größer als belanglose Dinge'", sagt die "Jai Ho!"-Interpretin. "Und die Hälfte der Mädchen hat Kinder, wisst ihr, was ich meine? Und Familien. Und dieses Wachstum als Frauen, zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen – ich glaube, das hat mich am meisten glücklich gemacht, dass wir das tun konnten. Und ich liebe und unterstütze die Mädchen immer noch", führt Nicole weiter aus.

Die Pussycat Dolls waren 1995 als Tanz- und Musik-Ensemble gegründet worden. 2003 hatte sich die Gruppe hauptsächlich zu einem Musikprojekt entwickelt. Knapp zwei Jahre später veröffentlichten die Frauen ihr Debütalbum "PCD". Im Laufe ihrer Karriere landete die Band diverse Hits wie "Don't Cha", "Buttons" oder "I Hate This Part" und wurde mit einigen Preisen ausgezeichnet. 2010 hatte sich die Band getrennt. Einige Jahre später kam es zur großen Reunion.

Getty Images Die Pussycat Dolls, November 2008

Getty Images Die Pussycat Dolls, 2005

