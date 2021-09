Familienzuwachs im Hause Bush! Bereits im August 2019 durfte sich George W. Bush (75) über einen Enkel freuen. Seine Tochter Jenna Bush-Hager (39) und ihr Mann hießen mit Söhnchen Henry Harold ihr drittes Baby willkommen. Die Familie des Ex-US-Präsidenten ist damit jedoch noch nicht groß genug. Nun brachte auch Jennas Zwillingsschwester Barbara Pierce Bush (39) ihr erstes Kind zur Welt – und machte ihren Vater George damit zum Vierfach-Opa!

Die freudigen Nachrichten verkündete der 75-Jährige in einer Pressemitteilung, die unter anderem der Daily Mail vorliegt. "Laura und ich sind erfreut, mit erfülltem Herzen die Geburt unserer neuen Enkelin zu verkünden", heißt es in dem Statement. Dabei verriet der US-Politiker sogar noch mehr Details über das Babyglück seiner Tochter: "Barbara hat Cora Georgia Coyne am 27. September 2021 in Maine, nicht weit entfernt von unserem Familiengrundstück, wo Barbara und Craig geheiratet haben, zur Welt gebracht."

Von seinem jüngsten Familienmitglied scheint der stolze Großvater schon jetzt hin und weg zu sein. "Cora ist gesund und hinreißend, und wir sind alle stolz und dankbar", versicherte er. Damit ist der US-Amerikaner nun der Opa von drei Mädchen und einem Jungen.

