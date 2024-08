Schwangerschaft publik gemacht: Cardi B ist sehr erleichtert

Cardi B (31) ist erleichtert! In der vergangenen Woche gab die Rapperin bekannt, dass sie zum dritten Mal schwanger ist. Wie froh sie ist, das Geheimnis endlich gelüftet zu haben, macht sie nun via X deutlich: "Ich bin so erleichtert, dass ihr wisst, dass ich schwanger bin, damit ich aufhören kann, diese verdammten Schulmädchenröcke zu tragen." Die Wochen zuvor hatte Cardi ihren Babybauch hinter lockerer Kleidung versteckt. Damit ist nun fortan Schluss.

Vor wenigen Tagen teilte die "I Like It"-Interpretin via Instagram einige Fotos, auf denen sie stolz ihre nackte Babykugel in die Kamera hält. "Ich liebe dich so sehr und freue mich schon riesig darauf, dass du sehen kannst, was wir zusammen erreicht haben und wie du mich dabei unterstützt hast! Es ist so viel einfacher, die Irrungen, Wirrungen und Prüfungen des Lebens zu verdrängen, aber du, dein Bruder und deine Schwester haben mir gezeigt, warum es sich lohnt, durchzuhalten!", schrieb Cardi zu den Aufnahmen.

Inmitten ihrer Schwangerschaft muss die Musikerin jedoch auch einen schmerzhaften Schritt verkraften: Wie ein Sprecher bestätigte, reichte Cardi kürzlich zum zweiten Mal die Scheidung von ihrem Ehemann, dem Rapper Offset (32), ein. Die Entscheidung, die Ehe zu beenden, sei für die 31-Jährige alles andere als leicht gewesen. "Sie hat bereits zwei Kinder, ist schwanger und außerdem eine berufstätige Mutter. Sie würde auch gerne eine tolle Ehe führen, aber da diese mehr eine Ablenkung als eine Unterstützung ist, muss sie sie beenden", erklärte ein Insider gegenüber People.

Getty Images Cardi B, 2024

Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023

