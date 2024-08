Unerwartet: Richard Gere isst in einem normalen Restaurant

Mit diesem hohen Besuch wurde in England nicht gerechnet! Der berühmte Schauspieler Richard Gere (74) schaute unangekündigt in einem Restaurant in Hertfordshire vorbei – und überraschte damit das gesamte Personal! Wie Daily Mail berichtet, erschien der Hollywoodstar am Dienstagabend zum Essen mit Freunden im Restaurant St. James. Der Besitzer Alfonso Lacava konnte sein Glück kaum fassen: "Aus heiterem Himmel stand ein Chauffeur vor der Tür und Richard Gere kam, um mit uns zu essen." Er schwärmte von dem besonderen Erlebnis in den höchsten Tönen: "Es war unglaublich, ihn in unserem Restaurant zu haben."

Die Mitarbeiter der Lokalität konnten ihren Augen in dem besagten Moment so gar nicht trauen. Alfonso schilderte die nachvollziehbare Reaktion seiner verblüfften Kollegen: "Alle waren schockiert – wir hatten das nicht erwartet." Seinen Erzählungen nach wählte der 74-Jährige ein vegetarisches Menü, welches er im Nachgang sogar lobte! Rückblickend auf den einzigartigen Besuch fühlte sich der Besitzer wahnsinnig geehrt: "Die Tatsache, dass er sich für unser Restaurant entschied, ist absolut fantastisch. Eine solche Persönlichkeit hier zu haben, ist einfach wunderbar."

Der "Pretty Woman"-Star ist mittlerweile seit mehr als 30 Jahren Vegetarier. Er ist allerdings nicht nur von gutem Essen ziemlich angetan, sondern auch von seiner Ehefrau Alejandra Silva (41)! Bei dem Filmfestival in Cannes konnten sie in diesem Jahr kaum die Finger voneinander lassen: Wie Aufnahmen der glamourösen Veranstaltung beweisen, turtelten die beiden auf dem roten Teppich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Gere, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva auf dem Filmfestival Cannes 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Richard in gewöhnlichen Restaurants einkehrt? Ja, bei einem Star wie ihn habe ich das nicht erwartet! Nein, er wirkte für mich schon immer sehr bodenständig! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de