Unfall im Pool: Musste Zac Efron etwa wiederbelebt werden?

Was ist wirklich vorgefallen? Am Samstag wurde bekannt, dass der Schauspieler Zac Efron (36) nach einem Pool-Unfall ins Krankenhaus musste. Sein Management bezeichnete den Vorfall bisher nur als "kleinen Bade-Unfall". Doch laut Bild-Infos soll das Ganze ziemlich schlimm gewesen sein. Der High School Musical-Star wurde anscheinend sogar wiederbelebt. Offenbar prallte er nach einem Sprung in den Pool mit seinem Brustkorb auf den Boden des Schwimmbeckens. Laut Medienberichten musste er von den dort Anwesenden geborgen werden.

Seine Rippen sollen gebrochen sein. Es scheinen dramatische Szenen gewesen zu sein. Versucht Zac den Vorfall etwa zu vertuschen? Denn nur wenige Tage später meldete er sich bei seinen Fans auf Instagram und gab Entwarnung. "Glücklich und gesund – danke für die guten Wünsche", betitelte er einen Schnappschuss, der ihn beim Sporteln zeigte.

Schon in der Vergangenheit schwieg er lange über einen anderen medizinischen Notfall – vor einigen Jahren hatte er sich den Kiefer gebrochen. Damals schwebte er in Lebensgefahr. "Ich bin fast gestorben", erklärte er im Interview mit Men's Health. Warum er dies so lange geheim hielt, ist nicht bekannt. Den Fans fiel nur auf, dass sich das Aussehen des Hollywoodstars verändert hatte. "Die Kaumuskeln sind einfach gewachsen. Sie sind einfach sehr groß geworden", erklärte er die Veränderung.

Instagram / zacefron Zac Efron auf Ibiza, 2024

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

