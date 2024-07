Keine Rückkehr nach England: Prinz Harry erklärt die Gründe!

Prinz Harry (39) lebt mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) und ihren Kindern seit 2022 in den USA. Weshalb er eine Rückkehr in seine Heimat Großbritannien ausschließt, erklärt der Royal nun in der Dokumentation "Tabloids On Trial". Dabei offenbart er, dass die Hetze von Boulevardjournalisten und Fotografen das Leben der Familie in England sehr beeinflusst habe. "Es fühlte sich wie Belästigung an. Damals fühlte es sich furchtbar an. Es fühlt sich auch jetzt noch schrecklich an", schimpft Harry und führt fort: "Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht in dieses Land zurückholen werde."

Die britischen Medien hat Prinz Harry schon öfter kritisiert. Unter anderem soll dies ein relevanter Grund sein, weshalb er mit dem Rest der britischen Königsfamilie keine gute Beziehung mehr führt. In einem Interview mit ITV News erklärte er bereits, dass die Presse wohl verantwortlich dafür sei, dass die Kluft zwischen den Royals immer größer geworden sei. "Aber wissen Sie, das ist eine schwer zu beantwortende Frage, denn alles, was ich über meine Familie sage, führt zu einer Flut von Beschimpfungen durch die Presse", erklärte der ausgewanderte Royal.

Im Kampf gegen die Medien ging Harry sogar vor Gericht. Vor rund einem Jahr sagte er gegen das Medienunternehmen Mirror Group Newspapers aus, das seiner Meinung nach illegale Methoden zur Informationsgewinnung angewandt habe. Wie The Guardian berichtete, forderte Harry 512.000 Euro zur Entschädigung seiner verletzten Privatsphäre. Im Frühjahr dieses Jahres einigten sich die beiden Parteien.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

Getty Images Prinz Harry, September 2023

