Achtes Kind? Tyson Fury deutet erneute Schwangerschaft an

Wird Tyson Fury (35) etwa bald schon wieder Papa? Der weltberühmte Boxer und seine Frau Paris haben zu Hause eine richtige Rasselbande: Das Ehepaar hat gemeinsam sieben Kinder! Nun sieht es ganz danach aus, dass sich die Familie vielleicht noch einmal vergrößern könnte. Unter einem Instagram-Beitrag seiner Frau, auf dem sie in einem eleganten Kleid posiert, kommentiert er: "Sieht ein bisschen schwanger aus." Deutet Tyson damit etwa Paris' achte Schwangerschaft an? Außerdem repostet er das Foto in seiner Story und schreibt: "Mutter von sieben Kindern und immer noch wunderschön. Immer noch stark und immer noch mein Fels #eightincoming."

Dabei brachte die Blondine erst im vergangenen September ihr siebtes Kind, Sohnemann Prince Rico, zur Welt. "Wir sind überglücklich, dass wir unseren kleinen Jungen in der Fury-Familie willkommen heißen dürfen!", schwärmten die frischgebackenen Eltern im Interview mit OK!. Die Kids seien total aufgeregt gewesen, ihren Bruder endlich kennenzulernen. "Unser Junge ist der perfekte Zuwachs und wir platzen vor Liebe für ihn. Es ist verrückt, wie man sich so schnell in jemanden verlieben kann", erzählten sie weiter.

Doch wie schafft es das Paar eigentlich, trotz der Rasselbande noch Zeit für Zweisamkeit zu finden? In einer Instagram-Fragerunde hatte Paris verraten: "Wir haben sechs Kinder und es ist unmöglich, dass wir einen romantischen Abend zu Hause verbringen. Wenn man Romantik will, findet sie nicht im Haus statt." Deswegen habe Tyson auch schon das ein oder andere Mal ein "schmutziges Wochenende" in einem Hotel für seine Frau und sich organisiert.

Instagram / tysonfury Paris und Tyson Fury mit ihrem Neugeborenen

Instagram / parisfury1 Paris Fury

