OP geplant: Das lässt Julian Claßen beim Beauty-Doc machen

Julian Claßen (31) plaudert aus dem Nähkästchen. Eigentlich zählt er zu der Influencer-Fraktion, die sich bisher noch nicht öffentlich dazu geäußert hat, ob sie sich bereits unters Messer gelegt haben oder nicht. In seinem Podcast "Die Petze und der Besserwisser" hört sich das Ganze nun doch etwas anders an. "Ich möchte mich jetzt nicht so wahnsinnig krass verändern", leitet er sein Geständnis ein und offenbart, dass er vorhat, sich Haarwurzeln transplantieren zu lassen: "Gerade vorne an der Stirn, die Geheimratsecken, die sind bei mir schon krasser geworden die letzten zwei, drei Jahre. Und damit fühle ich mich schon unwohl." Schon im September soll sein Haaransatz fällig sein. Der Schönheitseingriff soll in Wien stattfinden und offensichtlich kann Julian den Termin kaum erwarten: "Ich freue mich richtig doll darauf."

Bisher hat Julian nur eine Kleinigkeit an seinem Körper verändert – und zwar seine Zähne! Dafür ist der Ex von Bianca Claßen (31) sogar in ein anderes Land geflogen. "Das Verrückteste, was ich bisher gemacht habe, war, meine Zähne aufhellen zu lassen", verrät er während der Aufnahme. Dafür habe es sich auch gelohnt, nach Istanbul zu fliegen. Dennoch betont Julian, dass ihm der Eingriff im wahrsten Sinne des Wortes an die Substanz ging. Doch das habe sich auch bezahlt gemacht. "Die Zähne waren danach ein paar Nuancen heller", erklärt der zweifache Vater.

Julian nimmt seine Fans auf Social Media regelmäßig mit durch seinen Alltag. Viele Influencer helfen mit Filtern nach, um beispielsweise ein ebenmäßiges Hautbild zu erzielen. Auch der 31-Jährige hat dafür schon einmal etwas mehr Geld in die Hand nehmen müssen – satte 150 Euro bezahlte er für einen Filter. "Dann sehe ich einfach aus wie frisch gebotoxt", rechtfertigt er sein Geständnis. Dass Julian nicht am Hungertuch nagt, sollte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein. Erst vor wenigen Tagen präsentierte er sein luxuriöses Anwesen auf Mallorca. Natürlich darf bei einer Villa in dieser Größe weder ein Privatkino noch ein Golfplatz auf dem Dach fehlen. "Ich bin unfassbar happy und dankbar, so ein wunderschönes Haus haben zu dürfen", freute er sich in seiner Instagram-Story.

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2023

Instagram / julienco_ Ferienhaus von Julian Claßen

Hättet ihr gedacht, dass sich Julian einer Haartransplantation unterzieht? Ja, früher oder später hätte ich damit gerechnet. Nee, mich überrascht das total. Ergebnis anzeigen



