Julian Claßen zeigt sein luxuriöses Ferienhaus auf Mallorca

Julian Claßen (31) fühlt sich auf Mallorca richtig wohl – nicht zuletzt liegt das wohl an dem luxuriösen Ferienhaus, das der YouTuber dort sein Eigen nennen darf. Doch wie schick ist das Anwesen des zweifachen Papas eigentlich wirklich? Das zeigt er seinen Fans nun mit einer Roomtour in seiner Instagram-Story! Bei einem Privatkino, einem Pool mit Meerblick, einem Wellness-Outdoor-Bereich und einem Golfrasen auf dem Dach bleiben keine Wünsche offen. "Ich bin unfassbar happy und dankbar, so ein wunderschönes Haus haben zu dürfen", betont Julian und bedankt sich für den Support seiner Community.

Noch sei das aber "noch längst nicht alles fertig". Bei den Bildern, die der Influencer dort zeigt, kommt allerdings die Frage auf, was noch fehlen soll. In der Garage steht nicht nur ein luxuriöser Mietwagen, auch zwei Kinder-Rangerover parken dort bereits. Vom Eingangsbereich führt er seine Zuschauer direkt in den Keller, wo er stolz das Kino, aber auch ein Gästezimmer mit eigenem Bad, einen Bereich mit diversen Spielkonsolen und eine Bar präsentiert. Mit dem Aufzug gelangt man in einen großzügigen Wohnbereich, inklusive Küche und Essecke. Dort befinden sich auch die beiden Kinderzimmer. Eine große Fensterfront bietet Ausblick auf den Pool – am Horizont sieht man das Meer. Im ersten Stock geht es weiter: Ein zweites Gästezimmer und das Schlafzimmer des Hausherren, selbstverständlich mit Ankleidezimmer und Badewanne mitten im Raum. Getoppt wird das Ganze mit einem Whirlpool und einem privaten Golfplatz auf dem Dach. Seine Roomtour beendet der 31-Jährige mit einer Drohnenaufnahme, die sein Schloss in ganzer Pracht zeigt.

Die Villa kann sich definitiv sehen lassen, wirkt für einen Single-Haushalt aber wohl ziemlich groß. Julian residierte dort aber nicht immer alleine: Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Tanja Makarić (27) konnte er sich sogar schon vorstellen, mal für längere Zeit auf Mallorca zu leben. "Ein Traum wär es natürlich schon, wenn man vielleicht mal ein halbes oder ein oder zwei Jahre mal hier hinkönnte, aber da sind wir noch am Überlegen", schwärmte er damals in seinem Podcast "Die Petze und der Besserwisser". Ob er sich auch heute noch vorstellen könnte, die Luxushütte zu seinem richtigen Zuhause zu machen, verriet der Unternehmer bisher nicht.

Instagram / julienco_ Ferienhaus von Julian Claßen

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

