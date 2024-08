Prinz Christian von Dänemark (18) feiert auf Techno-Festival

Hat Dänemark einen neuen Party-Prinzen? Mit seinen 18 Jahren feiert Prinz Christian für sein Leben gerne. Während seine Eltern Anfang dieses Monats nach Paris zu den Olympischen Spielen reisten, nutzte der nächste Thronfolger die Gunst der Stunde, um auf dem Techno-Festival AiaSounds in Kopenhagen drei Tage lang ordentlich Gas zu geben. Auf Bildern des Open Airs sieht man den Prinzen gemeinsam mit seinen Freunden ausgelassen tanzen, feiern und flirten. Dabei trägt er einen lässigen Festival-Style, bestehend aus Jeans, lockerem Hemd und einer bunten Strickmütze.

Eines Tages wird er der König von Dänemark sein – bis dahin will Christian seine Jugend wohl in vollen Zügen genießen. In den vergangenen Monaten sorgte er mit seinem wilden Partyleben nicht nur einmal für Schlagzeilen. Wie Unternehmer Martin Thorborg gegenüber B.T. berichtete, genieße der 18-Jährige in einigen Kopenhagener Nachtclubs bereits VIP-Status – wenn er feiern wolle, werde er direkt durch die Hintertür eingeschleust. Damit kommt er laut dem Insider ganz nach seinem Vater König Frederik (56): "Der König hat in seiner Jugend viele Skandale verursacht, es wäre also sehr enttäuschend, wenn seine Kinder nicht in seine Fußstapfen treten würden."

Dass der älteste Enkel der ehemaligen Königin Margrethe (84) diesen Sommer in vollen Zügen genießen möchte, ist keine Überraschung – immerhin hat er vor wenigen Monaten erfolgreich die Schule abgeschlossen. Im vergangenen Juni zelebrierte er gemeinsam mit seinen Eltern Frederik und Königin Mary (52) sowie seinen jüngeren Geschwistern Prinzessin Isabella (17), Prinzessin Josephine (13) und Prinz Vincent (13) sein bestandenes Abitur.

MEGA Prinz Christian und seine Freunde im August 2024

ActionPress / Dutch Press Photo Agency König Frederik und Königin Mary mit ihren Kindern

